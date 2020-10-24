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Придите на выборы и проголосуйте. Многие украинцы погибли за нашу возможность голосовать

Придите на выборы и проголосуйте. Многие украинцы погибли за нашу возможность голосовать

президент Киевской школы экономики, экс-министр экономразвития и торговли
24.10.2020, 23:58

Зло побеждает, когда мы перестаем верить в то, что выбор каждого имеет значение (укр.)

Прийдіть на вибори завтра та проголосуйте. Візьміть на себе відповідальність за розвиток України. 

Якщо ви не голосуєте, ви не маєте морального права жалітись на те, що влада "не така".  

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Демократія вмирає, коли люди перестають використовувати своє право на вибір. Зло перемагає, коли ми перестаємо вірити, що вибор кожного має значення.

Багато українців загинули за нашу можливість голосувати. Ці жертви не впусту. Ми поступово будуємо кращу Україну. Суверенну, заможну, демократичну. Незалежну від внутрішніх та зовнішніх ворогів.

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Голосуйте свідомо, вдумливо. Не на основі емоцій. Не на основі вражень від кампаній, ТБ чи соцмереж. 

Вивчайте кандидатів та партії, складайте свою особисту думку. 

Не забувайте про критичне мислення. І про те, що в політиці не буває чорного і білого. Що реальна політика складна, сіра. І через це правда досить часто зовсім інша від того, що нам здається.

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