Приглашение от Нетаньяху как ловушка для Зеленского

В ходе своего первого за последние 20 лет визита в Украину бессменный лидер Израиля Биньямин Нетаньяху среди прочего пригласил президента Украины Зеленского посетить Иерусалим. Даже больше – фактически это призыв перенести посольство Украины в этот город, как это ранее сделали американцы.

Опытный политик Нетаньяху сделал очень тонкий и опасный для Украины ход. На фоне успешных переговоров о зоне свободной торговли, новых контактов между украинскими и израильскими кампаниями, заверений в дружбе и общей исторической памяти, приглашение посетить новую столицу Израиля выглядит безобидным, в духе дипломатической вежливости. Но - нет.

Иерусалим сегодня – это яблоко раздора между Израилем и арабским миром. После победы в Шестидневной войне в 1967 году власти Израиля фактически аннексировали восточную часть этого города. Арабы и в самом Израиле, и за его пределами рассматривают этот шаг именно как оккупацию и болезненно реагируют на любые попытки закрепить за Израилем официальное право на эту часть древнего города. Палестинцы, кстати, считают Иерусалим своей столицей.

Перенос посольства Украины в Иерусалим - или официальный визит в этот город президента Украины, - будет означать признание права Израиля на аннексию Восточного Иерусалима. Это вызовет протесты со стороны мусульманских государств, с которыми Украина наладила неплохие экономические отношения (Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и т. д.). Но еще опаснее то, что подобный шаг президента Зеленского существенно ослабит позицию Украины в конфликте с Россией по вопросу Крыма.

Логика тут проста и понятна. Если Украина признает право одного государства на аннексию, почему другим государствам не признать такое же право за Россией? Или хотя бы не ослабить свое давление на Россию. Тем более что Восточным Иерусалимом дело скорее всего не ограничится. Не стоит забывать, что в результате успешной военной операции Израиль аннексировал и Голанские высоты. В глазах арабского мира и мирового сообщества признание правомерности этих аннексий сыграет против Украины, страны, ставшей жертвой агрессии. На такой шаг пока что пошли только США. Даже Австралия, не смотря на давление американцев, не решилась признать Восточный Иерусалим столицей Израиля.

Не стоит также забывать, что сам Нетаньяху - большой друг Путина. И подобное «приглашение» может оказаться не только попыткой получить очередное подтверждение законности аннексии Восточного Иерусалима, но и авансом для Кремля - с расчетом на то, чтобы в дальнейшем получить уступки по позиции России на Ближнем Востоке или в Сирии. Визит Нетаньяху в Киев может также быть попыткой подразнить Кремль. Мол, если не пойдете нам навстречу в вопросе Сирии, Ирана или всего региона, то мы найдем для себя более надежного партнера на постсоветском пространстве.

Как бы там ни было, прежде чем принимать приглашение, Владимир Зеленский должен понимать неизбежные политические последствия. Отыграть все назад в случае с таким опытным политиком как Нетаньяху не получится. Даже если позвонить ему и очень деликатно об этом попросить.