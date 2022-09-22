Привет, новый 1944 год. Готовимся достойно прожить осень и зиму. Рефлексия на речь Путина

Любые исторические аналогии всегда очень относительны. Но "исторические реконструкторы" из поребрика настолько точно воспроизводят историю "тысячелетнего Рейха", что сравнения с советско-германской войной сейчас наиболее пригодны для краткого объяснения ситуации.

Итак, после "чуда в Харьковской области" мы за какую-то неделю-две с условного 1943-го (то есть со времени противостояния армий, в котором нам уже были очевидны проблески будущей победы и то, что время в целом работает на нас, но это все еще не было очевидно ни нашим оппонентам, ни даже значительной части наших союзников) перепрыгнули в очевидный и общепризнанный (последнее, возможно, самое важное) 1944-й – год, когда "рейх" еще сопротивляется, отчаянно ищет пути переломить ситуацию, способен еще создать много проблем, но общий итог войны уже очевиден всем и не вызывает сомнений с обеих сторон фронта.

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Психологически и политически конец сентября отличается от середины августа не меньше чем март от апреля.

Весной после "чуда под Киевом" мир поверил в то, что Украина может не проиграть России. Но только теперь большая часть мира наконец-то приняла для себя возможность нашей победы, в которую до недавнего времени верили почти исключительно одни украинцы.

Так же возможность нашей победы наконец-то осознали в Кремле.

Теперь действия и наших врагов, и наших союзников будут определяться именно этой перспективой. И это огромное достижение Вооруженных Сил Украины, несмотря на то, что за него нам всем придется заплатить отдельную дополнительную цену.

Объявление мобилизации на России – новость действительно хорошая, а не плохая.

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Начнём с того, что это признание. Даже "частичная" мобилизация в СССР и РФ не объявлялась ни разу после Второй мировой войны. И признать, что выиграть войну против Украины без мобилизации Россия не способна, – это самый большой респект, который нам когда-то провозглашали.

Так же это публичное признание "желания" россиян воевать – ведь если озвученную министром обороны РФ Сергеем Шойгу цифру в 300 000 солдат невозможно навербовать без мобилизации, несмотря на всю полугодовую работу пропагандистского аппарата и обещанные денежные выплаты, то всю "народную поддержку спецоперации" можно списке забавных московских сказок

Собственно, то, что одновременно с мобилизацией в России ввели неслыханное со сталинских времен уголовное наказание за "добровольную сдачу в плен", лишний раз доказывает, что с мотивацией у оккупантов, мягко говоря, большие проблемы.

Но главное, что это выстрел себе если еще не в висок, то, по меньшей мере, в ногу.

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Начнем с радикального изменения общественных настроений – ведь даже российский электорат способен понять, что мобилизацию объявляют не от хорошей жизни, а именно из-за разгрома "второй в мире" "профессиональной" армии.

Продолжим массовым побегом от мобилизации (билеты из Москвы в Стамбул только за вчерашний день подорожали вдвое) и возможным появлением на России реального антивоенного движения (который до сих пор был сугубо виртуальным).

Ну, и в конечном итоге оценим последствия для экономики, которая и так трещит под санкциями, и вполне понятно, как отреагирует на изъятие из производства трехсот тысяч трудоспособных мужчин (плюс на побег за границу, возможно, где-то такого же их количества).

Еще лучшей новостью для нас анонсированные оккупантами "референдумы" и аннексия украинских территорий.

С военной точки зрения это никоим образом ничего не изменит, и наши бойцы будут освобождать украинские города и села независимо от того, обозначены ли они на картах России как "исконная" территория. У нас другие карты, с международно признанными границами, и именно по ним планируются контрнаступления.

А вот на "западном фронте" нашей войны это решение РФ радикально изменяет ситуацию в нашу пользу. Даже случается, что становится немного жаль всяких "орбанов", чьи титанические усилия по подрыву санкционного режима и в целом единства Запада российский диктатор Владимир Путин перечеркнул одной своей речью.

Аннексия новых территорий гарантирует не только сохранение действующих санкций против РФ, но и значительное их усиление. И все, кто попытается что-либо сказать против этого, будут объявлены соучастниками преступлений Кремля.

А еще гораздо важнее, что новая порция псевдореферендумов наконец-то сдвинет с места сверхважный процесс, которого мы не могли добиться все эти полгода – переход от замораживания российских активов к их конфискации. Нас наконец-то будут вооружать не на средства западных налогоплательщиков, а на средства российских – и это поразительно изменит как объемы помощи, так и отношение к ней в странах–донорах.

Само собой разумеется, что военным ответом на российскую мобилизацию станет "полный Рамштайн" и полноценный ленд-лиз.

Ну, и, наконец, "референдумная лихорадка" на оккупированных территориях окончательно снимает вопрос о статусе Крыма.

Хотя и так уже большинство наших союзников в последние месяцы (да, не раньше) начали признавать за нами право на военное освобождение полуострова, все же вопрос оставался дискуссионным, и при рассмотрении возможных условий будущего мира Крым регулярно пытались "вынести за скобки", потому что это, видите ли, "очень чувствительный вопрос" для России. Теперь Крым ничем не особенный – Кремль показал, что готов аннексировать любую территорию, на которой временно стоит сапог российского солдата, и тем нивелировал всю "уникальность" и "сложность" крымского прецедента.

Освобождение Севастополя теперь ничем не отличается от освобождения Херсона или Мелитополя и становится непростой, но исключительно военной задачей, без политических осложнений вокруг.

Так что, в общем-то, истерическая реакция Кремля на "чудо под Харьковом" вполне соответствует безнадежным потугам Рейха переломить ход войны летом 1944-го. Да, это еще не весна 1945-го, мы еще увидим и "призыв фольксштурма и гитлерюгенда", и попытки организовывать сепаратные "мирные соглашения" с нами и с разными нашими союзниками на самых причудливых условиях, и еще многое, на что хватит фантазии в бункере плешфюрера.

Но в целом коллапс российского режима теперь стал окончательно неотвратимым, и отсчет запущен именно 21 сентября.

Последние шансы "пропетлять" и выйти из этой войны с сохранением путинского режима окончательно потеряны, и для нас это отличная новость.

Конечно, как и в 1944 году, к победе еще долгий и очень непростой путь. Для эйфории, к сожалению, нет оснований – ровно так же, как для испуга или отчаяния. Впереди и очень тяжелые бои на фронте, и значительные потери, и неслыханно тяжелая зима в тылу.

Такого эффектного разгрома, как в Харьковской области, ожидать больше не стоит. Враг учится на ошибках, и, скорее всего, дальнейшее наступление будет происходить не как под Балаклеей и Изюмом, а как в Херсонской области – с очень тяжелыми боями против хорошо окопаного врага, за спиной которого стоят отряды кадыровцев, мотивируя к ожесточенному сопротивлению. В лучшем случае, в Луганской области и Запорожье может получиться что-то среднее между харьковским прорывом и херсонским медленным противостоянием. Буду очень рад ошибиться в этом прогнозе, но лучше переоценить врага, чем недооценить (пример россиян в этом смысле очень показателен).

Возможность стремительной победы ограничивают также два других фактора: нехватка "тяжелого железа", которая только сейчас, после Харьковской победы, наконец начнет поступать в нужных масштабах (ведь до того его очень "дозировали" из расчета скорее на сдерживание РФ, чем на тотальный разгром); и очень неблагоприятная погода. Осень ожидается дождливая, а мало что так мешает продвижению вперед, как грязь, непроходимая для бронетехники.

Сама по себе российская мобилизация отнюдь не сразу отразится на ситуации на фронте.

От раздачи повесток до появления новых частей на фронте пройдет не менее трех-четырех месяцев. И это еще при условии, что в РФ реально хватает, во что одеть новобранцев (еще и на зиму), чем их вооружить, и главное – на какую броню посадить и каким тяжелым железом из б/у к нему обеспечить их боеспособность.

Учитывая, что у россиян уже вылезают проблемы даже с обеспечением того воюющего в Украине контингента (вспомним закупку снарядов у КНДР), их способность одновременно вооружить и обеспечить еще 300 000 новобранцев выглядит несколько сомнительной. Скорее, речь идет о формировании резерва для оперативного заполнения "дыр", которые возникают вследствие огромных потерь оккупационной армии, то есть о ресурсе для поддержания ее постоянной нынешней численности, а не о радикальном увеличении. Однако успех мобилизационных мер может продлить время войны на несколько месяцев.

А нам, тыловикам, нужно готовиться к очень нелегкой зиме.

Удар оккупантов по ТЭЦ под Харьковом 11 сентября – репетиция того, что скоро масштабируется в разы по всей территории страны.

Ракеты у россиян понемногу заканчиваются, их военная эффективность оказалась крайне низкой, так что последний "салют" ими будет именно по гражданской инфраструктуре.

Не следует недооценивать возможности врага по уничтожению критической инфраструктуры. Вполне возможно, что большую часть зимы мы с вами проведем без света, тепла, газа и воды в квартирах. Ну, то есть иногда на какие-то дни и даже недели поживем так, как все это время живут наши защитники и защитницы на фронте.

Как именно технически готовиться к такой зиме – поговорим отдельно. Пока же главное – соответственно настроиться и помнить: если армейцы выдерживают такой быт, да еще одновременно с артой на голову и боями, то и мы, тыловики, просто не имеем права быть слабым звеном (на что надеется враг), "посыпаться" и начать стонать и плакать от бытовых неудобств.

Да, то, что нас ожидает, – это всего лишь бытовые неудобства, хотя, возможно, и очень масштабные. Кто считает, что это "невыносимо", – вспомните оборону Мариуполя и имейте совесть.

В целом же ожидаемые проблемы – плата за Победу, которая с сегодняшнего дня стала еще более близкой и неотвратимой. Мы продолжаем жить по канонам страшной компьютерной игры, где победа на каждом уровне дается очень дорого и непросто, и в качестве "вознаграждения" открывается следующий уровень, с еще более страшными монстрами.

Поэтому готовимся достойно прожить осень и зиму "нашего 1944-го" – а там впереди весна, и наш "флаг над Рейхстагом".

Слава Украине!

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