Путин понимает, что проигрывает, потому и объявил мобилизацию. Но это плохо для Украины

Российский диктатор Владимир Путин в своей речи 21 сентября к гражданам РФ объявил о "частичной" мобилизации в России. Важно ли, что страна-оккупант заявила о мобилизации?

Да, важно. Сколько мемов ни продуцируй, нельзя забывать, что это – проблемы. Важно не бояться противника, но всегда плохая идея – забрасывать его шляпами.

Это одновременно и проявление "паники нет", и констатация факта, что Путин проигрывает войну, и проблема для Украины. Да, все одновременно.

Ведь, что бы там ни было, мы и так знали, что Путин проигрывает войну. А сейчас он ее проигрывает, но и устраивает истерику. Это как пьяный буйный дед, который точно закончит вечер в тюрьме, но перед тем может сокрушить многое и сломать нос тем, кто будет его вязать.

Поэтому это неприятно. Это плохая новость. Как ни крути.

И парадоксально, что это плохая и нестрашная новость. Ибо она не катастрофическая. Неприятная. Плохая. Но точно не сопровождается ощущениями, которые были в конце февраля 2022 года.

Да, многие военные эксперты говорят, что в России к настоящему времени уже есть нехватка вооружения. Будут возникать трудности с обучением новомобилизованных граждан.

Это увеличит количество бегущих из России людей? Но в то же время у 70% россиян нет загранпаспорта, и эти россияне никуда не уйдут, и именно на них и рассчитывает Путин.

Это не популярно в России? Да, но ведь и мы не ждем, что это сразу приведет к революции. Да, в российской армии проблема с коррупцией, и они – логистические бездари. Но это лишь уменьшает эффективность любых шагов, но не отменяет их.

Так или иначе, это увеличит возможности россиян на фронте спустя некоторое время. Не скоро, но увеличит. Насколько увеличит, мы не знаем. Это будет не завтра. Это будет через несколько месяцев. Но будет.

Почему это произошло?

Путин же до последнего не хотел мобилизации и оттягивал этот момент как мог. А теперь – в авральном режиме "референдумы" на оккупированных Россией украинских территориях за три дня (жаль, что не заявили, что они прошли в минувшие выходные в режиме секретности), мобилизация и вот все это.

Что произошло?

Путин за последние дни получил отрицательные месседжи от Китая и Индии. Да и вообще каждый азиатский диктатор, до этого кланявшийся перед российским коллегой, сейчас использует момент, чтобы унизить Путина и намекнуть, что пора с этим завязывать. Президент Турции Реджеп Эрдоган выбросил Путина с Кавказа. Даже Казахстан и Армения (а также Турция и Вьетнам) отказались принимать российские платежные карты "Мир".

Как на это отвечает Путин?

Снова, только одним ему известным способом – повышением ставок. Причем достаточно эмоциональным повышением. Потому что это все на коленке и очень быстро, как будто его ужалило что-то на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Россия всегда так поступает. Путин всегда так делает, потому что так всегда делают бандиты. Единственный известный метод – повышение ставок. И мы увидели мобилизацию. И новый ядерный шантаж. Который уже мало кого пугает. Потому что Путин делает эмоциональные шаги на фоне поражений, а значит, выглядит не страшным, а жалким посмешищем.

Что дальше?

Дальше – неизвестно, кстати. Ибо опять же, мы не знаем, хочет ли Путин раскрутить этот маховик по полной, устроит ли имитацию определенных процессов, чтобы удовлетворить как внутреннюю "партию войны", так и напугать Запад и Украину. Посмотрим. Так или иначе, мобилизация точно не будет популярной в России. Уже не популярна.

Путин объявил только "частичную" мобилизацию. Или потому, что оставляет возможность повысить ставки в будущем. Или потому, что он хочет меньше возмущений и паники в российском обществе. Или потому, что хочет имитировать мобилизацию. На примере Украины мы видим, что мобилизация идет частями, по шагам, этапами. И она никоим образом при этом не называется частичной.

Поэтому, как и многое в России, эта мобилизация может быть фейковой, пиар-мобилизацией. Какая нужна, чтобы Путин показал силу и удовлетворил "партию войны", для которой он стал выглядеть слабаком. Путин не может себе позволить казаться слабым. Ибо сразу съедят. А в Самарканде он выглядел как раз слабым. И нуждался в чем-то это компенсировать.

Почему это может быть только мобилизацией на полшишечки? Потому что Путин не просто так затягивал и откладывал мобилизацию. Он знает русский народ гораздо лучше, чем мы. И понимает, что настоящая мобилизация будет непопулярна. Одновременно с этим его экономический блок объяснил ему, чем настоящая мобилизация угрожает экономике. Тем более что в современном мире нельзя переставить страну "на военные рельсы", это так не работает. Выходит тогда только Северная Корея, у которой мало что выходит из-за нехватки технологий. А пример Советского Союза не релевантен, тем более сейчас ленд-лиз работает совсем не на Путина.

Может ли он скрывать за частичной мобилизацией более масштабную? Может. Теоретически. Потому что для него главное – сохранение власти. И он, если чувствует угрозу себе лично, может поставить на кон и российскую экономику.

Мы не знаем, какая из версий верна. В каком-то случае вред будет больше, в каком-то – меньше. Долгосрочная – это ускоряющая деструктивные процессы в самой России. Среднесрочная – создает проблемы для Украины. В короткой перспективе – вообще не имеет значения.

Но радует, что психологически он уже проиграл. Его шаги и страшные гримасы уже никого не пугают. И это ощущаем мы в Украине. Но также это ощущают и в России, где и есть единственное место в мире, где возникала паника. Это будут ощущать финансисты. Это будут ощущать генералы. И это почувствуют путинские солдаты.

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