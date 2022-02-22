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Признание Путиным боевиков на Донбассе – пока лучший из возможных сценариев. Вот почему

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Признание Путиным боевиков на Донбассе – пока лучший из возможных сценариев. Вот почему

журналист, сооснователь партии Демократична Сокира
22.02.2022, 01:02

Россия переиграла саму себя, и из Минских соглашений выходит она

Итак, есть.

Поздно вечером 21 февраля, на заседании Совета безопасности РФ все его члены поддержали признание террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Позже на сайте Кремля появилось сообщение о подписании президентом РФ Владимиром Путиным указов "О признании Донецкой Народной Республики" и "О признании Луганской Народной Республики".

Это тот самый грузинский сценарий, о котором я говорил (читайте здесь).

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А теперь серьезно.

Пока это самый лучший из возможных сценариев развития событий. Кроме тех, которые предполагают высадку инопланетян, приход к власти порядочных людей в России или пробуждение совести у немецкого политикума, то есть кроме фантастических.

Почему лучший?

Оккупированные территории Донбасса можно было признать в 2014-2015 годах. Этого не было сделано, потому что стратегической целью России было покорение Украины путем их встраивания в ее тело, превращение Украины в большую Боснию-Герцоговину, парализованную политически и экономически.

Признанием террористических организаций ДНР и ЛНР они признают, что все, что они делали в 2015-2021 годах, было бесполезным.

Этим признанием они признают, что Украина устояла и не поступила.

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Этим признанием они дают ответ, чем были для Украины Минские соглашения, – предательством или победой.

Результатом Минских соглашений было то, что в тяжелой военной ситуации Украина остановила российское продвижение, дипломатично подарив Путину надежду дожать в кабинетах, но которая не состоялась. В игре "кто первый моргнет" проиграла Россия, и из Минских соглашений выходит она.

Сейчас самое важное – какими будут санкции, и каковы дальнейшие военные провокации. Но даже последние Россия себе этим решением усложнила.

Украина устояла. Мы выглядим героически, Путин с его Совбезом выглядят жалкой пародией на ГКЧП. Нам сочувствует весь мир, им даже Китай не сочувствует.

Украина несет только те потери, которые уже понесла к 2015 году, и от которых успела восстановиться, они получают кучу новых проблем и сильно сужают пространство для маневров.

Этот раунд точно за нами.

Слава Украине!

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