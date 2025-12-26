Призрак Рождества 1991 года: почему "вирус СССР" до сих пор убивает
Советский Союз формально прекратил свое существование на Рождество 1991 года.
Это рождественское событие, возможно, было наполнено символизмом для многих. Формально Советский Союз прекратил свое существование, когда Горбачев в своем вечернем обращении объявил о сложении своих полномочий первого и последнего президента СССР.
Однако Советский Союз будет существовать до тех пор, пока вирус "совка" останется среди нас, пока совковые чудовища будут убивать вас и ваших близких. До тех пор, пока в статье 23 Устава ООН будет указано, что Советский Союз является постоянным членом Совета Безопасности.
Россия оккупировала это место накануне Рождества 1991 года в сговоре с постоянными членами и Генеральным секретарем ООН, который покидал свой пост в последний день 1991 года. Это произошло на фоне молчания, а часто и соучастия членов ООН.
Эта война не за территорию, и уж тем более не за ее отдельные части. Речь идет о воскрешении зла и порабощении народов "совком".
СССР – смертельный вирус, который должен быть уничтожен.
