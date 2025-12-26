Действительно ли СССР прекратил свое существование в 1991 году? Как заговор в ООН превратил Россию в угрозу на десятилетия

Советский Союз формально прекратил свое существование на Рождество 1991 года.

Это рождественское событие, возможно, было наполнено символизмом для многих. Формально Советский Союз прекратил свое существование, когда Горбачев в своем вечернем обращении объявил о сложении своих полномочий первого и последнего президента СССР.

Однако Советский Союз будет существовать до тех пор, пока вирус "совка" останется среди нас, пока совковые чудовища будут убивать вас и ваших близких. До тех пор, пока в статье 23 Устава ООН будет указано, что Советский Союз является постоянным членом Совета Безопасности.

Россия оккупировала это место накануне Рождества 1991 года в сговоре с постоянными членами и Генеральным секретарем ООН, который покидал свой пост в последний день 1991 года. Это произошло на фоне молчания, а часто и соучастия членов ООН.

Эта война не за территорию, и уж тем более не за ее отдельные части. Речь идет о воскрешении зла и порабощении народов "совком".

СССР – смертельный вирус, который должен быть уничтожен.

