Чи справді СРСР пішов у небуття в 1991 році? Як змова в ООН перетворила Росію на загрозу на десятиліття

Радянський Союз формально помер на Різдво 1991 року.

Ця різдвяна подія, можливо, була сповнена символікою для багатьох. Формально "совок" помер, коли Горбачов у своєму вечірньому зверненні оголосив про припинення своїх повноважень першого та останнього президента СРСР.

Однак Радянський Союз існуватиме доти, доки вірус "совка" є серед нас, доки совко-потвори вбиватимуть вас і ваших близьких. Доки у статті 23 Статуту ООН зазначено, що Радянський Союз є постійним членом Ради Безпеки.

Росія окупувала це місце напередодні Різдва 1991 року у змові з постійними членами, Генеральним секретарем ООН, який залишав посаду в останній день 1991 року. Це сталося на тлі мовчання та часто співучасті членів ООН.

Ця війна не за територію, а тим більше за деякі її частини. Йдеться про воскресіння зла та поневолення "совком" народів.

СРСР є смертельним вірусом, який має бути знищений.

