У поляков есть сайт, на котором собраны написанные на польском статьи о России, преимущественно исторические публикации. Я нашел там статью 1938 года польского советолога Влодзимежа Бачковского на тему природы российской власти. Беру это в обсуждение, потому что в ней содержится много наблюдений, актуальных и сегодня.

Итак, к сути вопроса. Известно, что, по заявлениям нынешнего российского режима, Россия никогда не вела захватнических войн. И якобы даже в Украине она тоже занята не этим. Бачковский же ссылается на военного министра России конца XIX – начала XX века генерала Алексея Куропаткина, давшего обзор войн, которые вела Россия. В интернете есть отрывок из доклада Куропаткина царю Николаю II за 1900 год.