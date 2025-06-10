У поляків є сайт, на якому зібрані написані польською статті про Росію, переважно історичні публікації. Я знайшов там статтю 1938 року польського радянолога Влодзімежа Бачковського на тему природи російської влади. Беру це в обговорення, тому що вона містить багато спостережень, актуальних і сьогодні.

Отже, до суті питання. Відомо, що, згідно із заявами нинішнього російського режиму, Росія ніколи не вела загарбницьких воєн. І нібито навіть в Україні вона також зайнята не цим. Бачковський посилається на військового міністра Росії кінця XIX – початку XX століття генерала Олексія Куропаткина, який дав огляд воєн, що вела Росія. В інтернеті є уривок із доповіді Куропаткина цареві Миколі II за 1900 рік.