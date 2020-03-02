Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома

Коронавирус COVID-19 победно шествует по миру, но в Китае он реально отступает.

Вы примерно можете оценить, сколько времени проходит от того момента, когда инфекция набирает обороты и начинает снижаться. Это происходит, когда все силы государства направлены на борьбу с коронавирусом. Скорее всего, в странах, где не будет такой активности, все растянется, наверно, на месяц и дольше.

Если говорить о Китае, уже не только в провинции Хубей, но и во всей стране девять дней подряд количество людей, которые выздоравливают, превышает количество заболевших. То есть по оценкам Китая, пик эпидемии пройден. Китайцы наладили производство масок в таком количестве, что уже, кажется, стали ими делится. 25 000 масок передали южнокорейскому городу Тегу, 250 000 масок улетели в Тегеран.

Поскольку первые случаи коронавируса обнаружили уже в Бразилии и Новой Зеландии, можно констатировать, что ни одного свободного от коронавируса континента (кроме Антарктиды) не осталось. Враг реально у ворот. В Беларуси, Литве, Эстонии, Румынии уже зарегистрированы случаи коронавируса.

Несколько интересных новостей

Смешные новости пришли с Кипра. Там ни одна деревня не изъявила желания принять у себя людей на обсервацию. Президент предложил для этого свою летнюю резиденцию в горах. Еще одна смешная новость пришла из Сингапура. Там все правительственные чиновники отказались от зарплаты в пользу медработников.

Не менее интересные новости приходят, например, из того же Китая, где резко снизили подоходный налог для предприятий. Чтобы людям легче было пережить падение экономики, связанное с коронавирусом.

Президент Монголии вместе с правительственной делегацией посетил Китай. Это первая официальная делегация в страну после начала эпидемии. По возвращении на родину, президент, премьер-министр и весь коллектив делегации находятся в изоляции.

Инкубационный период

Хотел бы обратить внимание на огромное количество разговоров по поводу сроков изоляции, инкубационного периода. Проанализируйте ситуацию сами: на сегодня есть огромное количество случаев, когда устанавливается диагноз "коронавирусная инфекция", но вообще непонятно откуда человек взял этот вирус.

То есть человек говорит: у меня был контакт с больным вирусом 28 дней назад. И отсюда делается вывод, что инкубационный период был 28 дней назад. А если он вообще не был в контакте, какой у него инкубационный период? Бесконечность? С высокой степенью вероятности, когда человек 28 дней назад контактировал, а потом заболел, то, скорее всего, в этом промежутке он тоже с кем-то контактировал. Просто, это не установленный факт.

Исходя из этого, что бы не говорили о продолжительности инкубационного периода, на сегодня срок изоляции контактных - две недели.

Еще интересные новости по поводу изоляции. Например, американский флот вводит изоляцию для всех своих кораблей, которые заходили в какой-либо порт в Тихом океане.

Интересные факты, которые характеризуют статистику и интенсивность обследования и установки диагноза. В Южной Корее на сегодня заболело 2022 человека, погибло - 13. Высоко развитая страна, которая обследует всех, кто шевелится, кто хоть чуть-чуть подозревается, не имеет проблем с тест-системами. И вот такая пропорция - 0,6% погибших.

Другая страна - Иран: заболело 270 человек, погибло - 26. Здесь - 9,6% погибших. То есть совершенно очевидно, что в одних условиях обследуют больше людей и ставят огромное количество подтвержденных диагнозов людям с очень легкими формами заболевания. В других странах выделяют только тяжелых.

Когда ничего не обнаруживается, когда обнаруживается мало, это, возможно, говорит не столько о количестве пострадавших, сколько о качестве тест-систем, о том, как их используют, кого реально обследуют. Вне всякого сомнения, чудес не бывает. Если сейчас начать поголовно обследовать всех, кто прибывает в нашу страну, мы пренепременно что-нибудь обнаружим. И что это изменит?

Мы должны понимать, что враг не только у ворот. Вирус не может нас обойти, потому что, если корь была в Румынии, то она появилась в Украине. Коронавирус обнаружен в Румынии и в Беларуси, он вряд ли минует нас.

Хорошая новость

Во всем мире отношение к коронавирусу постепенно меняется: от паники и криков переходят к очень конкретным вопросам о том, что делать.

Конечно, нас больше всего волнует Италия, поскольку там работает много украинцев и летает огромное количество самолетов. На сегодня в Италии 650 заболевших и 17 погибших. Везде, где произносится слово "погибшие", погибают, прежде всего, пожилые люди с фоновой патологией легких, сердца, сахарным диабетом. Дети болеют крайне легко или не болеют вообще.

О вакцинах

Как всегда, когда возникает вспышка какой-либо инфекции, как, например, 10 лет назад со свиным гриппом, огромное количество людей начинают любить вакцинацию, а все "антипрививочники", как мыши сидят по норам. Все орут: "Когда будет вакцина?". Куча шарлатанов постоянно информируют, что она уже у них есть.

Зафиксировано несколько десятков случаев повторного заражения: то есть человек заболел, вылечился и через две недели вновь заболел. Это значит, что с устойчивым иммунитетом достаточно большие проблемы. Вирус очень активно продолжает меняться, адаптироваться, приспосабливаться к человеческой популяции. Исходя из этого, мы не знаем, каким будет через полтора года вирус, с которым мы имеем дело сейчас. В принципе, высокая эффективность вакцины уже сейчас вызывает сомнения.

Объявить о том, что есть вакцина, может кто угодно. Вакцина действительно может быть в пробирке, в лаборатории. Но для того, чтобы эта вакцина попала к людям, она должна пройти три фазы клинических испытаний. И на это никак не может уйти меньше времени, чем год-полтора.

Смиритесь с тем, что ближайшие год-полтора вакцины не будет, чтобы не говорили, как бы не хотелось. Если вы слышите, что начали испытания, то просто поинтересуйтесь, какая фаза. Если третья фаза - тогда нормально. Это хоть какой-то смысл имеет. Но клинические испытания первой и второй фазы - менее одного процента материала доходит до пациентов. Поэтому, это не имеет никакого значения.

Коронавирусная инфекция из общетеоретической проблемы, которая была где-то в Китае, превратилась в абсолютно реальную проблему. То есть в любой момент рядом с нами, в нашем городе, у нашего соседа может быть коронавирус. Естественно, у нас возникают совершенно конкретные вопросы.

Мы должны понимать, что паника в данной ситуации - абсолютно непродуктивна. Создается впечатление, что страх и непонимание убьет больше людей, чем коронавирус.

Может ли коронавирус мутировать в более тяжелую форму и тогда действительно ли будет угроза всем людям?

Это крайне маловероятно. Если вирус мутирует в более тяжелую форму, то человек, к которому попал вирус, погибает и больше не может его распространять. Общая тенденция подобных вирусов: они, наоборот, становятся все легче и легче. Потому что, чем легче форма болезни, тем активнее человек ее распространяет.

Может ли шарфик или платок на лице быть заменой маске?

Сейчас в интернете активно распространяется совершенно уникальная статья, в которой рассказывается о том, что коронавирус очень крупный, поэтому маска его задерживает. Смешно такие вещи читать. Крупный вирус, который задерживают дырки в маске, - это смешно.

Маска призвана остановить сопли и слюну человека, который болен. Маска не может остановить вирус, если он находится в потоке воздуха. Естественно, если кто-то кашляет непосредственно на вас, маска может защитить от частиц слизи, но не более того.

Когда каждый человек рассматривается как потенциальный источник вируса, тогда власти требуют от всех везде ходить в масках. Потому что, непонятно, кто болен, а кто здоров. Если случаи заболевания единичны, то на улице быть в маске абсолютно бессмысленно. Понятно, если вы в переполненном вагоне метро нос-в-нос столкнулись с кем-то, и вы понятия не имеете, больной он или здоровый, то маска на вас успокоит всех остальных. Но тогда тот, кто без маски, будет какой-то подозрительный.

Тем не менее, маска останавливает сопли. Понятно, что сопли может остановить любой шарфик. Вне всякого сомнения, здесь шарфик тоже метод защиты.

Другой вопрос - медработники. Вот у них специальные фильтрующие респираторы, которые действительно имеют возможность останавливать вирусные частицы. Но это особый класс масок FFP-2, а еще лучше - FFP-3. Они реально могут помочь.

Могу ли я заразиться от человека в маске, просто подышав с ним одним воздухом?

Если вы находитесь длительно в замкнутом невентилируемом пространстве, конечно можете. Потому что больной человек постоянно выдыхает вирусные частицы. Если этот воздух замкнутый, в конце концов концентрация вируса в воздухе достигнет такого числа, что это будет инфицирующая доза, и вы можете заболеть.

Если открыта форточка, если есть обмен воздуха, вы не заболеете.

Помогут ли старые методы первой защиты, такие как оксолиновая мазь, соляные растворы и "полоскалки" для горла, а также иммуномодуляторы?

Иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает.

С помощью полоскания горла и увлажнения слизистых оболочек солевыми растворами, вы поддерживаете местный иммунитет. Это реальная эффективная мера профилактики. Вернулись в дом после пребывания там, где много народу, сполоснуть рот очень даже не помешает.

Если мой парень сейчас в командировке в Англии, нужно ли мне выдерживать после его возвращения карантин и не видеться с ним?

Если он не был в доказанном контакте, то не нужно.

Что людям делать превентивно в случае эпидемии?

Простейшие основы профилактики

1. Источник вируса - человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Если на вас не будут кашлять люди, вам негде взять коронавирус. Точно так же, как негде взять грипп. Поэтому, пройтись остановку пешком, не пойти лишний раз в супермаркет, не пойти в поликлинику, а поговорить с врачом по телефону - это мудро. Работать из дома - мудро.

Если вы руководитель, вы можете часть сотрудников отпустить по домам - пусть работают из дома. Категорически всех предупредите: увижу кого-нибудь с соплями и с кашлем - сильно накажу! Не надо сейчас подвигов на работе. Главное - дистанция. Минимум, один метр, лучше - полтора-два. Все, кто работает в супермаркетах, банках, отелях, где ваши сотрудники постоянно контактируют с людьми, должны сделать так, чтобы между людьми было расстояние хотя бы полтора метра.

2. Маска должна быть на больном, если рядом здоровый. Вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.

3. Главный источник инфекций - руки. Нам все повезло, что в Китае нет традиции здороваться за руку. Руки больного - источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой - здравствуй, коронавирус! Не трогайте свое лицо. Часто и долго мойте руки, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие салфетки.

4. Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.

5. Заказывайте товары онлайн.

6. Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Если уж вы вышли погулять, не надо показушного хождения в маске по улицам. Уж лучше нормально подышите свежим воздухом.

Еще раз напоминаю о таком понятии, как местный иммунитет - защита слизистых оболочек. Не допустить пересыхания слизистых оболочек - важнейшая задача. Поддерживайте параметры температуры и влажности: оптимальная температура около 20 градусов, влажность - 40-60%.

Строжайшим образом контролируйте работу детских дошкольных учреждений и школ. В детском саду дети должны гулять минимум четыре часа в день. Все, что можно открыть - любые форточки, двери - должны быть открыты. Воздухообмен - чуть ли не самый эффективный способ профилактики инфекций. Если в детском саду все закрыто, если там душно и нечем дышать, если лень одеть детей и идти на прогулку - скандальте. Это жизнь и здоровье ваших детей.

Лучше оденьтесь потеплее, но не включайте дополнительные обогреватели. Любые системы обогрева сушат воздух. Увлажняйте носовые ходы солевыми растворами. Если дорого покупать физраствор - чайная ложка обычной поваренной соли на литр кипяченой воды. Капайте в нос, полощите горло - это реально помогает.

Нужно понять и принять следующее: коронавирус в подавляющем большинстве случаев протекает легко. Он реально опасен для пожилых людей, особенно старше 70 лет. Огромное количество погибших (около 80%) - люди старше 80-ти лет. Мы таких людей извели уже давным-давно. У нас очень малый процент активно путешествующих пенсионеров. У нас не очень хорошие условия для стариков и, соответственно, не очень хорошие условия для коронавируса.

Что делать при первых симптомах?

Первые симптомы - это не сопли. Первые симптомы - это температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. При этих первых симптомах не надо тут же нестись в поликлинику. При любых проявлениях вирусной инфекции первое, что надо сделать, самоизолироваться.

Никуда не выходите. Позвоните вашему врачу. Главное - литрами пить жидкость, тепло одеваться, поддерживать оптимальные параметры температуры и влажности. При таких условиях организм молодого здорового активного человека с максимально возможной вероятностью справится с коронавирусом вообще без лекарств за пять-семь дней. Если человек не молодой, если у него есть патологии, ему в большинстве случаев могут помочь медработники.

Огромное количество людей таки подвергло себя самоизоляции. Во всем мире огромный рост продаж настольных игр. Люди сидят дома, играют в лото. Один из самых известных латных порносайтов предоставил бесплатный доступ жителям пострадавших регионов Италии.

Любовь, улыбка, хорошее настроение, оптимизм - главные способы победы над коронавирусом.

Оригинал - видеоблог автора