Прогулки у россиян не получилось. Героический народ Украины делает все возможное

Российские войска пытаются продвигаться по разным направлениям, прежде всего в центральной Украине. С разных направлений россияне рвутся в столицу Украины – Киев.

Борьба идет за узлы коммуникаций.

Украинские войска в сложных обстоятельствах действуют активно, большое значение имеет усиление добровольцами.

Наши войска героически и профессионально сражаются за Конотоп, важный узел коммуникаций, через который противник пытался прорваться в Киев. Добровольцы терробороны сражаю за Сумы и Ахтырку.

Упорные бои идут на подступах к столице Украины. Враг пытается по примеру Грузии в 2008 году принудить украинцев к быстрой капитуляции из-за ударов по столице.

Наши силы на Донбассе удерживают фронт, выполняют все приказы командования. Формируются резервы из добровольцев.

Военное руководство сохраняет управление войсками, пытается действовать активно.

Важное значение сейчас имеет содержание центральных районов Украины, которым угрожают российские группировки из Крыма.

На невероятном уровне работает самоорганизация граждан.

Местные власти центральных регионов активно участвуют в организации сопротивления.

Мэр Киева Виталий Кличко на месте, глава Днепровской ОГА Валентин Ризниченко, мэр Днепра Борис Филатов и его советник Геннадий Корбан на месте, мэр Кривого Рога Александр Вилкул на месте (и активно содействуют организации обороны).

Власти продолжают работать.

Активно действуют штабы по развертыванию ТРО. В Днепропетровской области командующим ТРО выдающийся человек и настоящий лидер – Валерий Курач.

Прогулки у россиян не получилось. Народ поднялся в защиту Украины. Сейчас очень важно обеспечить армию современным оружием.

Героический народ Украины делает все возможное для защиты своей свободы.

На Донбассе противник пытается сковать наши части.

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