Российский оппозиционер Максим Кац обратил внимание на комментарии лояльного Кремлю генерала армии и депутата Госдумы Андрея Гурулева, признавшего очень низкий уровень жизни в традиционно бедных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке. По словам Каца, ситуация в оккупированных Россией частях Украины еще хуже.

Даже в Мариуполе, который Кремль пытается показать как пример "восстановления Донбасса", целые кварталы до сих пор лежат в руинах.

А немногочисленные дома, построенные оккупантами, крайне низкого качества. "Стены покрываются трещинами уже через год после сдачи зданий", — утверждает Кац. Людям, потерявшим жилье, не дали компенсации, вместо этого им предлагают покупать квартиры в новостройках. Во многих других разрушенных городах жилье не строится вообще.

Полная несостоятельность российского государства справиться даже с простейшими элементами управления — предупреждение для тех на Западе, кто до сих пор верит, что Кремль якобы "освобождает" русскоязычное население. На самом деле Кремль обрекает всех — независимо от языка, поддержки оккупации или лояльности Украине — на хаос и нищету.

С 2022 года появлялись сообщения о плачевном состоянии оккупированных территорий — и некоторые из них даже подтверждались в пропагандистских медиа Кремля. Например, газета "Московский комсомолец", лояльная к власти, писала в 2023 году, что население "новых регионов" не имеет полного доступа к социальным выплатам и устало от господствующего там "правового хаоса".

Причина такого провала — не только всеобъемлющая коррупция, характерная для режима Владимира Путина, но и подход к назначению руководителей оккупированных регионов.