Останні кілька років я, в міру можливостей, намагався зрозуміти, чому деяким країнам вдалося подолати корупційні кризи, а нам ні. Нижче я дуже коротко викладу підсумки своїх досліджень.

1. Боротьба з корупцією у нас звелася лише до двох речей: створення антикорупційних органів і калькування правильних світових практик без будь-якого розуміння, чому ці практики й інституції працюють або не працюють у світі.

У нас склалася парадоксальна ситуація: з погляду законодавства ми мало чим поступаємося найменш корупційним країнам світу. Але разом з тим залишаємося дуже корупційною країною.

2. Боротьба з корупцією в усьому світі має приблизно таку формулу: пакт еліт + нульова точка (відправна точка, що є межею відсікання старих проблем) + довіра до правоохоронної системи, яка бореться з корупцією + культура публічного осуду + невідворотність покарання.

3. Що таке пакт еліт? Це завжди домовленість першої особи держави з певним колом впливових людей. У Португалії Салазара це була домовленість з керівною верхівкою, Саакашвілі мав домовленість з Бендукідзе, міністром внутрішніх справ, прокурором і ще кількома людьми. У Японії це був консенсус верхівки партії влади. Одним словом, це завжди домовленість відносно невеликої групи людей, причетної до влади, але готової боротися з корупцією.

4. Дуже важливою у цьому є нульова точка. Десь це так звана "нульова декларація" і податкова амністія, десь це закон про злодіїв у законі. Але нульова точка має надважливу функцію: людина має право очиститися від минулого, розуміючи, що її не будуть доганяти за гріхи двадцятилітньої давнини. Інші пункти, думаю, не потребують пояснення.

5. Які обовʼязкові елементи реальної боротьби з корупцією?

– Корупція – це завжди схема. Просто для розуміння. Перед 2022 роком в Інституті майбутнього ми разом з Ігарем Тишкевичем закінчили велике дослідження корупції на митниці. Так от, наша митниця, що складає не менше 10% всього корупційного обороту, – це всього 12 схем, які можна мінімізувати за 1-3 роки.

80% корупції України – це приблизно 100 схем, які, за бажання, можна подолати у відносно короткий проміжок часу.

Але у нас нема сьогодні державного аналітичного центру, що виявляв би ці схеми й давав висновки, що з цим робити, та моніторив створення нових схем. За логікою – це мали б бути НАЗК і Рахункова палата. Але їхня роль явно менша, ніж це могло б бути.

– Дуже проста податкова система з мікроскопічним втручанням чиновника. Бо погана податкова система є одним з головних джерел корупції в усьому світі. Наша податкова система і система адміністрування податків є безпосереднім джерелом корупції та зловживання всіх силовиків у разі відкриття кримінальних проваджень. І тут питання не у ФОП, а в цілісній, дуже складній і нелогічній податковій системі України.

– Скандал дорівнює реформі. Боротьба з корупцією передбачає регулярні скандали, що мають завершуватися обовʼязковою роботою над помилками. Простіше кажучи, якщо ми знаємо, що Prozorro давно не є панацеєю для держзакупівель, потрібно його змінювати, а не триматися за нього, як за священну корову.

– Є ще два важливі елементи: довіра до правоохоронних органів (у нас не перевищує 30%) і культура несприйняття корупції навіть ad hoc. У нас ad hoc зведений до фанатського руху (свої чесні правоохоронці й чужі продажні).

Замість висновку: нинішня система боротьби з корупцією – це перш за все "проріджування" еліт без створення нових правил гри (повертаємося до формули з п. 1).

Як результат: суспільство дає мандат на це "проріджування" без віри, що щось зміниться, а еліти не готові до змін.

На жаль, поки це замкнене коло.

Чи можна подолати 90% корупції за 5 років? Безумовно, так. Просто потрібно добре проаналізувати формулу боротьби з корупцією і втілити її в життя.

