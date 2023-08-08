Пророссийский военный переворот в Нигере поставил в тупик страны Запада

Срок ультиматума, выдвинутого странами Западной Африки военной хунте Нигера, истек. Вторжения не произошло. Снова все вернулись к уговорам и дипломатии.

В течение недели в Африке продолжались дебаты относительно целесообразности военной интервенции, ресурсов на ее реализацию и возможных последствий для региональной безопасности. В результате лишь три страны четко заявили о желании участвовать в военной операции против Нигера: Кот Д`Ивуар, Сенегал и Нигерия. Другие выступили против интервенции или заняли нейтралитет, включая таких тяжеловесов как Алжир, Чад и Мавритания.

Более того, в Нигерии произошел раскол по поводу интервенции в Нигер. Президент Бола Тинубу выступил за участие нигерийской армии в операции, причем она должна была стать главной ударной силой коалиции. Но мусульманский север страны выступил против, а Сенат не дал на это добро, опасаясь дестабилизации самой Нигерии, где живут такие же хаусовые народы, как и в соседнем Нигере, и воевать против соплеменников они не хотят.

Франция имеет возможности задействовать своих военных, но не торопится и не хочет этого делать своими силами. Им нужна опора на региональных союзников, а в идеале и поддержка США. Но в Вашингтоне также уверенности пока нет.

Сегодня в Нигер на переговоры с хунтой прилетела Виктория Нуланд, будет пытаться разрулить все мирно. Очевидно, что воевать никому не хочется, а ставки высоки. США не желают отдавать инициативу России, к которой нигерская хунта уже обратилась за помощью на фоне ультиматума Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭССЗА).

На 10 августа снова созывают внеочередное заседание ЭССЗА, решать, что делать с Нигером, и оставлять ли силовой вариант как основной.

С одной стороны, переговоры с хунтой угрожают ее легитимизацией, которая станет плохим примером для других военных в Африке, а также позволит военным Нигера остаться в политической системе, что исключит возможность возвращения туда Франции, и откроет путь для России и "вагнеровцев".

С другой стороны, вторжение может пойти не по плану и вылиться в дестабилизирующую региональную войну с непредсказуемыми последствиями, и главными победителями окажутся исламские экстремистские группировки Сахеля, борьба с которыми оказывается под угрозой из-за межафриканских разборок. Не говоря уже о волнах беженцев в Европу.

Четверг будет важным днем для понимания дальнейшей ситуации. Но насколько я понимаю, ЭССЗА и Франция надеются сломать нигерскую хунту экономическими санкциями, отключением электроснабжения и блокадой. Это должно заставить военных пойти на переговоры и договорняк с политическими элитами.

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