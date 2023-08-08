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Проросійський військовий переворот у Нігері поставив у глухий кут країни Заходу

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Проросійський військовий переворот у Нігері поставив у глухий кут країни Заходу

експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього
08.08.2023, 14:07

Термін ультиматуму, висунутого військовій хунті Нігеру, минув

Термін ультиматуму, висунутого країнами Західної Африки військовій хунті Нігеру, минув. Вторгнення не сталося. Знову всі повернулися до умовлянь та дипломатії.

Цілий тиждень в Африці тривали дебати щодо доцільності військової інтервенції, ресурсів на її реалізацію та можливих наслідків для регіональної безпеки.

У результаті лише три країни чітко заявили про бажання брати участь у військовій операції проти Нігеру: Кот Д`Івуар, Сенегал та Нігерія. Інші виступили проти інтервенції або зайняли нейтралітет, включно з такими важкоатлетами як Алжир, Чад та Мавританія.

До того ж у Нігерії стався розкол щодо інтервенції до Нігеру. Президент Бола Тінубу виступив за участь нігерійської армії в операції, причому вона мала стати головною ударною силою коаліції. Але мусульманська північ країни виступила проти, а Сенат не дав на це добро, побоюючись дестабілізації самої Нігерії, де живуть такі ж хаусові народи, як і в сусідньому Нігері, і воювати проти одноплемінників вони не хочуть.

Франція має можливості залучити своїх військових, але не поспішає і не хоче цього робити самотужки. Їм потрібна опора на регіональних союзників, а в ідеалі й підтримка США. Але у Вашингтоні також впевненості поки що немає.

Сьогодні до Нігеру на переговори з хунтою прилетіла Вікторія Нуланд, намагатиметься розрулити все мирно. Вочевидь, що воювати нікому не хочеться, а ставки високі. США не бажають віддавати ініціативу Росії, до якої нігерська хунта вже звернулася за допомогою на тлі ультиматуму Франції та Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС).

На 10 серпня знову скликають позачергове засідання ЕКОВАС, вирішуватимуть, що робити з Нігером, і чи залишати силовий варіант як основний.

З одного боку, переговори з хунтою загрожують її легітимізацією, яка стане поганим прикладом для інших військових в Африці, а також дасть можливість військовим Нігеру залишитися в політичній системі, що унеможливить повернення туди Франції, і відкриє шлях для Росії та "вагнерівців".

З іншого боку, вторгнення може піти не за планом і вилитися в регіональну війну, яка дестабілізує сусідні країни з непередбачуваними наслідками, і головними переможцями виявляться ісламські екстремістські угруповання Сахеля, боротьба з якими опиняється під загрозою через міжафриканські "розбірки". Не кажучи вже про хвилі біженців до Європи.

У четвер буде важливий день для розуміння подальшої ситуації. Але наскільки я розумію, ЕКОВАС та Франція сподіваються зламати нігерську хунту через економічні санкції, відключення електропостачання та блокаду. Це має змусити військових піти на переговори та "договірняк" із політичними елітами.

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війна з росієюафрикаЄвген Пригожиннігер
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