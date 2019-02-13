Прослушка как основание отставки: Холодницкий и двойные стандарты

У квітні 2018 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало так звані “акваріумні” плівки Назара Холодницького.

На них керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) радив своєму товаришеві - свідку в справі, - як поводитися на допитах в НАБУ і як свідчити, інформував фігурантів справ про хід розслідувань, а також надавав незаконні вказівки прокурорам.

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Директор НАБУ Артем Ситник та Генпрокурор Юрій Луценко одночасно подали до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) скарги на Холодницького, складені на підставі матеріалів, отриманих у ході негласних слідчих дій — аудіоконтролю в кабінеті керівника САП. Зокрема йшлося про факти численних дисциплінарних порушень, які вчинив керівник САП.

Паралельно з тим, як КДКП проводила перевірку доводів скарг та готувала висновок, Холодницький подав до суду позов проти кваліфкомісії з проханням заборонити використовувати плівки у якості доказу проти нього. Холодницький вирішив, що це ж серйозне порушення — прокурорська комісія не може використовувати матеріали негласки, розглядаючи його скаргу.

Але майже через рік після "акваріумної справи" у лютому 2019 САП на своїй офіційній сторінці опублікувала інформацію щодо чергового судового засідання у справі за обвинуваченням колишнього керівника відділу прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова.

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Викритий прокурор Володимир Чеботарьов обіцяв підприємцю за гроші “вирішити питання” щодо закриття кримінальної справи, яку розслідувала поліція Рівненської області. Крім того екс-прокурор Чеботарьов також пропонував свої “послуги” щодо забезпечення підприємцю перемоги на тендерах.

В антикорупційні прокуратурі повідомили про те, що кваліфкомісія прокурорів звільнила з посади прокурора Чеботарьоваза за скаргою керівника САП Холодницького.

І от це рішення КДКП за березень 2018 про звільнення Чеботарьова повністю ґрунтується на матеріалах негласки (!), які Холодницький надав кваліфкомісії. Оскільки зокрема негласка підтверджує, які серйозні порушення вчинив Чеботарьов.

Виходить, що Холодницький і САП викривають нечесних прокурорів і сприяють їхньому звільненню, використовуючи як докази матеріали негласних дій. Але коли справа стосувалася самого керівника САП — він вирішив застосувати інші стандарти, що начебто прослушку КДКП використовувати заборонено. .

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Хоча між розглядами справ київського прокурора і очільника САП у кваліфкомісії різниця всього кілька місяців.

Якби Холодницький і КДКП застосовували ті ж самі правила до всіх — простих прокурорів і керівників — на вихід пішли б обоє — і Чеботарьов, і Холодницький.