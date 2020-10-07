Протесты в Кыргызстане: нас заставили поиграть в демократию. Это дорого обошлось стране

В Кыргызстане сейчас непростая ситуация. Вы, наверное, читали теорию о перманентной революции Льва Троцкого. В Кыргызстане есть такой политик Омурбек Текебаев – лидер партии "Ата Мекен". Так вот, во всем, что сейчас происходит, виновата многопартийная система текебаевского парламентаризма.

После Второй революции, которая прошла в стране 7 апреля 2010 года, Текебаев придумал парламентскую систему правления страной. Все люди с ним согласились, в стране даже провели специальный референдум.

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Но эта форма правления привела Кыргызстан не туда, поскольку мы оказались к ней не готовыми. Даже не доросли до этого.

Получилось так, что Текебаев заставил нас поиграть в демократию. И эта игра обошлась стране очень дорого. И в такой сложной обстановке, нынешние власти назначили выборы в парламент республики на 4 октября.

Народ Кыргызстана должен был избирать депутатов по партийным спискам. Эти списки составлялись олигархами, коррупционерами и организованными группами политиков. Простые люди в депутаты не попадали.

5 октября, после объявления результатов голосования, тысячи людей вышли на улицы Бишкека, требуя отставки властей и отмены итогов выборов – из 16-ти партий, в парламент прошли только четыре. У троих из них есть тесные связи с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

При этом, ни одна из существующих оппозиционных партий не получила мест в парламенте.

6 ноября, Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов депутатов в парламент недействительными. "Этой избирательной кампанией они дискредитировали себя, поэтому самым лучшим и правильным будет решение о досрочном сложении полномочий", – так прокомментировала решение ЦИК член комиссии Гульнара Джурабаева.

Теперь в Кыргызстане будут новые выборы. Возможно, их проведут не по такой избирательной системе, как раньше, а по мажоритарной в одномандатных округах. У нас такие вещи делаются быстро.

Сейчас самый важный и сложный вопрос для страны – выдвинуть в президенты действительно достойного этому посту человека и настоящего лидера нации.

И наверное, должность президента и премьера будет замещать один человек.

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