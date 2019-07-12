Пройдут ли очередные выборы по новому избирательному кодексу?

Парламент схвалив багатостраждальний Виборчий Кодекс. Однак, депутати в останню мить перед фінальним голосуванням заклали в нього "міну сповільненої дії," яка може призвести до того, що вибори до парламенту за новим виборчим кодексом відбудуться через девять років у - 2028 році.

Що ж сталося?

Передумови

Перехідні положення ухваленого закону передбачають, що він вступає в дію 1 грудня 2023 року.

За Конституцією вибори до парламенту відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради.

Реальність

Повноваження новообраної Ради розпочнуться не пізніше 5 вересня 2019-го. Тобто у вересні 2023-го розпочнуться 5-й рік повноважень новообрано парламенту. Строкові вибори відбуваються в останню неділю жовтня пятого року повноважень парламенту. Тобто у ЖОВТНІ 2023, а не 2024, бо жовтень 2024 го - це вже шостий рік повноважень.

Підсумовучи:

1) Розпустивши парламент Зеленський скоротив повноваження новообраної Ради на 9 міс.

2) Якщо все лишиться у такій редакції чергові вибори відбудуться у жовтні 2023 року за старим виборчим законом.

Що далі?

Ситуація неоднозначна. Виправити її можна або внісши зміни до перехідних положень, або отримавши розяснення Конституційного суду.

Посилатися у цій ситуації на Рішення КС № 2-рп/2013 від 29.05.2013 р, щодо термінів виборів до місцевих рад, які були розпущені достроково - не коректно. Тому що воно стосується місцевих виборів і мало на меті уніфікувати строки проведення усіх чергових місцевих виборів, для зміцнення засади унітарної форми державного устрою України, єдності та цілісності її території.

Панікувати поки не варто і на цьому етапі чекаємо реакцію Зеленського на ухвалений законопроект.

З одного боку, Президент обіцяв "відкриті списки," а отже мав би підписати законопроект. З іншого боку, він обіцяв, що не підпише жодний законопроект, який був ухвалений із порушенням процедури. А оскільки сьогодні процедура порушувалась багато разів то по ідеї він мав би накласти "вето."

Ну і звісно готуємось до подальшої боротьби аби наступні вибори до Ради відбулись за новим виборчим кодексом.

(Джерело - блог автора)