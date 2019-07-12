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12.07.2019, 09:20

Пройдут ли очередные выборы по новому избирательному кодексу?

Пройдут ли очередные выборы по новому избирательному кодексу?
Эксперт Реанимационного Пакета Реформ по вопросам публичных финансов

Очередная депутатская "мина замедленного действия" под реформу избирательной системы: выборы по новому кодексу могут пройти только в 2028 году (укр.)

Парламент схвалив багатостраждальний Виборчий Кодекс. Однак, депутати в останню мить перед фінальним голосуванням заклали в нього "міну сповільненої дії," яка може призвести до того, що вибори до парламенту за новим виборчим кодексом відбудуться через девять років у - 2028 році.

Що ж сталося?

Передумови

Перехідні положення ухваленого закону передбачають, що він вступає в дію 1 грудня 2023 року.

За Конституцією вибори до парламенту відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради.

Реальність

Повноваження новообраної Ради розпочнуться не пізніше 5 вересня 2019-го. Тобто у вересні 2023-го розпочнуться 5-й рік повноважень новообрано парламенту. Строкові вибори відбуваються в останню неділю жовтня пятого року повноважень парламенту. Тобто у ЖОВТНІ 2023, а не 2024, бо жовтень 2024 го - це вже шостий рік повноважень.

Підсумовучи:

1) Розпустивши парламент Зеленський скоротив повноваження новообраної Ради на 9 міс.

2) Якщо все лишиться у такій редакції чергові вибори відбудуться у жовтні 2023 року за старим виборчим законом.

Що далі?

Ситуація неоднозначна. Виправити її можна або внісши зміни до перехідних положень, або отримавши розяснення Конституційного суду.

Посилатися у цій ситуації на Рішення КС № 2-рп/2013 від 29.05.2013 р, щодо термінів виборів до місцевих рад, які були розпущені достроково - не коректно. Тому що воно стосується місцевих виборів і мало на меті уніфікувати строки проведення усіх чергових місцевих виборів, для зміцнення засади унітарної форми державного устрою України, єдності та цілісності її території.

Панікувати поки не варто і на цьому етапі чекаємо реакцію Зеленського на ухвалений законопроект.

З одного боку, Президент обіцяв "відкриті списки," а отже мав би підписати законопроект. З іншого боку, він обіцяв, що не підпише жодний законопроект, який був ухвалений із порушенням процедури. А оскільки сьогодні процедура порушувалась багато разів то по ідеї він мав би накласти "вето."

Ну і звісно готуємось до подальшої боротьби аби наступні вибори до Ради відбулись за новим виборчим кодексом.

(Джерело - блог автора)

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Теги: вибори до Верховної Ради, виборчий кодекс
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