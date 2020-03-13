Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2020, 15:08

Путин добился от Зеленского, чего хотел. Встречайте новую реальность

Путин добился от Зеленского, чего хотел. Встречайте новую реальность
политический аналитик Фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива"

Итог Консультативного совета: Россия достигла своего, а украинская власть пошла на обман собственного общества. Поздравляю с новой реальностью (укр.)

Друзі, не майте жодних ілюзій, що це лише Консультативна рада, і що представники ОРДЛО в ній – це учасники експертного процесу, а не влада "ЛДНР".

Формат Консультативної ради, погодженої Козаком та Єрмаком 11 березня, став відомий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рада могла бути сформована по-різному і це має значення, хоча формально - це лише дорадчий орган при політичній підгрупі Мінської Тристоронньої контактної групи (ТКГ)!

Модель, яку обрали наші переговорники:

- підвищує статус ОРДЛО до самостійних суб'єктів переговорів;

- нівелює статус спостерігача без права голосу, який до цього був у представників псевдореспублік в Мінській групі;

- Україна і ОРДЛО матимуть в Консультативній Раді однакові права! По 10 делегатів, які мають однаковий статус: право вирішального голосу;

Читайте також - "Консультації" з бойовиками. Про що домовилися 11 березня в Мінську - документ

- Росія перетворюється на стороннього спостерігача, який так само як Німеччина та Франція матиме мінімум одного представника, але без права вирішального голосу;

- руйнується сама логіка і формат Мінської ТКГ, яка наразі досі формально є Росія+Україна за посередництва ОБСЄ.

Тепер ключова робота Мінської ТКГ перекочує у Консультативну раду, яка і розроблятиме всі пропозиції по виборах, "особливому статусу", змінам до Конституції. Після чого політична підгрупа тільки скаже "одобрямс" виробленим рішенням.

Вітаю, це нова реальність.

Мене складно запідозрити у зрадофільстві, але за сукупністю обставин маю констатувати: так і виглядає "сдєлка", а вам далі будуть розказувати про те, що нічого страшного не станеться.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: война России против Украины, война в донбассе, ордло, российская оккупация, Минская ТКГ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Дело Суркисов: почему иск на миллиард может решить судьбу Приватбанка
Дело Суркисов: почему иск на миллиард может решить судьбу Приватбанка
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 