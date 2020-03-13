Путин добился от Зеленского, чего хотел. Встречайте новую реальность

Друзі, не майте жодних ілюзій, що це лише Консультативна рада, і що представники ОРДЛО в ній – це учасники експертного процесу, а не влада "ЛДНР".

Формат Консультативної ради, погодженої Козаком та Єрмаком 11 березня, став відомий.

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Рада могла бути сформована по-різному і це має значення, хоча формально - це лише дорадчий орган при політичній підгрупі Мінської Тристоронньої контактної групи (ТКГ)!

Модель, яку обрали наші переговорники:

- підвищує статус ОРДЛО до самостійних суб'єктів переговорів;

- нівелює статус спостерігача без права голосу, який до цього був у представників псевдореспублік в Мінській групі;

- Україна і ОРДЛО матимуть в Консультативній Раді однакові права! По 10 делегатів, які мають однаковий статус: право вирішального голосу;

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- Росія перетворюється на стороннього спостерігача, який так само як Німеччина та Франція матиме мінімум одного представника, але без права вирішального голосу;

- руйнується сама логіка і формат Мінської ТКГ, яка наразі досі формально є Росія+Україна за посередництва ОБСЄ.

Тепер ключова робота Мінської ТКГ перекочує у Консультативну раду, яка і розроблятиме всі пропозиції по виборах, "особливому статусу", змінам до Конституції. Після чого політична підгрупа тільки скаже "одобрямс" виробленим рішенням.

Вітаю, це нова реальність.

Мене складно запідозрити у зрадофільстві, але за сукупністю обставин маю констатувати: так і виглядає "сдєлка", а вам далі будуть розказувати про те, що нічого страшного не станеться.

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