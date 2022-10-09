Путь к НАТО: сможет ли Украина быстро вступить в Альянс и от чего это зависит сейчас

После того как российский диктатор Владимир Путин подписал указы о "присоединении" к РФ четырех частично оккупированных украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

После этого заявления многие украинцы ждали брифинг генерального секретаря НАТО. Однако Йенс Столтенберг, как и ожидалось, не ответил на прямой вопрос о возможности такого вступления. Этому не стоит удивляться.

Генсек НАТО координирует деятельность организации. Вопрос о вступлении в НАТО принимают все страны-члены Североатлантического альянса – всего 30 членов. При этом решение должно быть принято консенсусом.

Справка. Через несколько дней Через несколько дней 10 членов НАТО поддержали членство Украины в НАТО.

Недавно мы были свидетелями того, как после решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не может согласиться с этой заявкой, поскольку у этих стран ненадлежащая, с точки зрения его страны, политика в области безопасности и отношения к террористическим организациям. Эрдоган изменил свое мнение только после продолжительного переговорного процесса с руководителями не только Финляндии и Швеции, но и Соединенных Штатов. При этом все мы еще ожидаем положительного решения парламента Турции и по-прежнему опасаемся политических сюрпризов.

Стоит ли спросить себя: сможет ли Украина вступить в НАТО в такой ситуации? Захотят ли все страны-члены НАТО согласиться с ускоренным принятием в альянс страны, на территории которой происходят военные действия и на часть территории которой открыто претендует другое государство, имеющее значительный арсенал ядерных вооружений. Не сомневаюсь, что на этот сложный вопрос многие руководители стран-членов НАТО будут отвечать положительно.

Но не сомневаюсь и в другом – будут и те лидеры, которые решительно не согласятся с такой возможностью.

Переговорный процесс может дать положительные результаты

Значит ли это, что двери в НАТО для Украины закрыты надолго? Нет, не значит. Как мы видели на примере Финляндии и Швеции, переговорный процесс даже с такими жесткими игроками как президент Турции может дать свои положительные результаты. Однако для такого переговорного процесса в случае Украины может потребоваться время. Вопрос – есть ли это время у государства, находящегося в состоянии войны?

Здесь мы возвращаемся к проблеме, которая является одной из важнейших с первого дня войны России против Украины – вопросу о гарантиях безопасности. Прецедент Финляндии и Швеции также создает, по крайней мере, теоретическую возможность ответить на этот вопрос. Соединенные Штаты и Великобритания предоставили обеим северным странам гарантии безопасности для вступления в НАТО.

То есть речь идет о временных гарантиях безопасности. О гарантиях, которые будут действовать до вступления Финляндии и Швеции в альянс и перестанут действовать, как только обе страны станут полноправными членами альянса. В этом случае, кстати, уже Финляндия и Швеция будут гарантировать свою поддержку другим членам альянса в случае нападения на них. Об этом тоже не стоит забывать.

Если Украина получает военную поддержку от членов НАТО, но не обязана участвовать в защите их собственной территории и безопасности, со вступлением в НАТО все изменится, и украинские вооруженные силы станут частью общей инфраструктуры альянса. НАТО – это взаимные обязательства и риски.

И вот здесь возникает следующий фундаментальный вопрос: готовы ли будут страны, предоставившие гарантии безопасности Финляндии и Швеции, предоставить такие же гарантии безопасности Украине, и в какой ситуации это может произойти.

От ответа на этот вопрос будут зависеть развитие процесса евроатлантической интеграции Украины и, наконец, завершение войны, которую развязал Владимир Путин.

Специально для Радио свобода

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