Путин боится: после "Паутины" охрану оснастили дронами-перехватчиками

Присутствие этой технологии указывает на то, что Кремль рассматривает угрозу со стороны дронов как насущную и реальную

Во время недавнего визита в Санкт-Петербург охрану президента России Владимира Путина заметили с предположительно новым FPV-дроном, специально разработанным для борьбы с вражескими беспилотниками.

Присутствие этого дрона, который нес один из сотрудников президентской охраны, привлекло внимание из-за его необычных размеров и специализированной конструкции.

По словам очевидцев, один из охранников, сопровождавших Путина, держал дрон поблизости от президента. Сообщается, что он пытался скрыть систему от посторонних глаз, но крупный корпус и характерная Х-образная конфигурация дрона затрудняли маскировку.

Скриншот видео

Этот дрон, считающийся FPV-перехватчиком для пехотного применения, имеет крестовую схему с четырьмя двигателями и систему наведения с двумя сенсорами. Его боевое оснащение включает тепловизионную и телевизионную головки самонаведения, что позволяет поражать воздушные цели в условиях ограниченной видимости – в том числе в плохую погоду и ночью.

Система управляется вручную на начальном этапе наведения, но после захвата цели переходит в режим автономного полёта. Оператор активирует дрон, наводит его на объект и ожидает подтверждения захвата. Как только головка самонаведения фиксирует цель, дрон стартует и далее автоматически отслеживает и поражает объект.

Интересно, что система, по сообщениям, работает через специализированный канал команд и телеметрии, а не через стандартные радиочастоты. Такая конструкция исключает возможность определения местоположения оператора средствами радиоэлектронной борьбы или радиотехнической разведки противника.

Хотя официального подтверждения от Федеральной службы охраны России (ФСО) не поступало, само это наблюдение свидетельствует о том, что Москва может начать использовать переносные дроны-перехватчики как часть системы ближней охраны – особенно в ответ на растущую угрозу со стороны малых БпЛА, применяемых для наблюдения или атак в городской среде.

Появление этой системы вблизи Путина также совпадает с усиливающимся беспокойством в российских силовых структурах по поводу угроз с воздуха на территории самой России. Украина неоднократно использовала FPV-дроны для тактических ударов в глубоком тылу, в том числе по инфраструктуре и военным объектам. Наличие компактной, переносной платформы для борьбы с БпЛА непосредственно в руках путинского охранника может свидетельствовать о переходе к более оперативным и мобильным решениям в сфере защиты.

Это первый известный случай публичной связи подобной системы с подразделениями, охраняющими высших должностных лиц России.

Аналитики отмечают, что наличие этой технологии может указывать на то, что в Кремле воспринимают угрозу со стороны дронов как насущную и реальную – даже в городской обстановке, ранее считавшейся безопасной.

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