Путін боїться: після "Павутини" охорону оснастили перехоплювачами дронів

Присутність цієї технології вказує на те, що Кремль розглядає загрозу з боку дронів як нагальну й реальну

Під час нещодавнього візиту до Санкт-Петербурга охоронці президента Росії Володимира Путіна були помічені з, ймовірно, новітнім FPV-дроном, спеціально розробленим для боротьби з ворожими безпілотниками.

Присутність цього дрона, який ніс один із членів президентської охорони, привернула увагу через його незвичні розміри та спеціалізовану конструкцію.

За словами очевидців, один з охоронців, який супроводжував Путіна, тримав дрон поблизу президента. Він, як повідомляють, намагався приховати систему від сторонніх очей, але великий корпус і характерне Х-подібне компонування дрона зробили маскування складним.

Скриншот відео

Цей дрон, що вважають FPV-перехоплювачем для використання піхотою, має конфігурацію з чотирма моторами у формі хреста та систему наведення з двома сенсорами. Його бойове оснащення має тепловізійну й телевізійну головки самонаведення, що дозволяє уражати повітряні цілі за умов обмеженої видимості – зокрема в погану погоду й уночі.

Система керується вручну на початковому етапі наведення, але після захоплення цілі переходить у режим автономного польоту. Оператор активує дрон, націлює його на об’єкт і чекає підтвердження захоплення. Щойно головка самонаведення фіксує ціль, дрон стартує й далі автономно відстежує й уражає об’єкт.

Цікаво, що система, за повідомленнями, працює через спеціальний канал команд і телеметрії, а не стандартні радіочастоти. Така конструкція унеможливлює виявлення місцеперебування оператора засобами радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки противника.

Хоча офіційного підтвердження від Федеральної служби охорони Росії (ФСО) не було, саме це спостереження свідчить, що Москва може почати використовувати переносні перехоплювачі дронів як частину системи близької охорони – особливо у відповідь на загрозу, що зростає, з боку малих БпЛА, які застосовуються для спостереження або атак в умовах міста.

Поява цієї системи поблизу Путіна також збігається зі зростанням занепокоєння у російських силових структурах щодо загроз з боку дронів на території самої Росії. Україна неодноразово використовувала FPV-дрони для тактичних ударів у глибокому тилу, зокрема по інфраструктурі й військових об’єктах. Наявність компактної, переносної платформи протидії БпЛА безпосередньо в руках охоронця Путіна може свідчити про перехід до більш оперативних і мобільних рішень у сфері захисту.

Це перший відомий випадок публічного пов’язування такої системи з підрозділами, що охороняють вищих посадовців Росії.

Аналітики зазначають, що присутність цієї технології може вказувати на те, що Кремль розглядає загрозу з боку дронів як нагальну й реальну – навіть в умовах міського середовища, що раніше вважалося безпечним.

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