Россияне анонсировали "большое заседание Совета безопасности" на этой неделе.

Для интриги сказали, что это заседание, которого очень многие ждут (насколько я понимаю, речь идет об ответе на наши удары по стратегическим аэродромам).

Мы все прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. "Орешник" явно не требует заседания Совбеза.

Какие тогда могут быть сценарии?

1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже будет объявлена мобилизация. Технически они готовы к ней с апреля. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до этого (мобилизации) дойдет, будет как и в прошлый раз: "дракон" забрал 300 тысяч, а остальные счастливы, что их пронесло.

2. Очень плохой. Объявление новых регионов территорией России (в первую очередь Харьковская область).

3. Очень плохой. Будет обращение к КНДР с просьбой помочь людьми. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. На мой взгляд, максимум, что Корея может дать Путину — это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч — это очень серьезная проблема для нас.

4. Ничего не будет.

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Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь, что победит сценарий номер 4. И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы ему снова позвонил Трамп. И, возможно, Си.

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