Путин грозится ядерной бомбой. Его страх понятен. Но боится он не НАТО, а успешной Украины

Отозвать из Украины западных военных инструкторов, вывезти иностранное вооружение и отказаться украинской стороне от совместных учений с НАТО. Также Украина должна вернуться в нейтральный внеблоковый статус. Такое требование Кремля Западу для деэскалации конфликта в Украине озвучила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин выдвинул новый ультиматум.

Для обеспечения гарантий безопасности самой России, конечно. Ну, так бывает, вы, когда переживает, начинаете выдвигать ультиматумы. А кому, как не России, с ее третьей в мире армией и огромным ядерным арсеналом, переживать о своей безопасности.

Вот они и переживают. И ультиматумы выдвигают. Как маленькая злобная собачка, которая так боится, что лает на всех вокруг.

И если в первый раз злобная собачка лаяла на НАТО и требовала переделить мир, то теперь все гораздо проще. Просто НАТО России отказало и надо же теперь все равно кого-то победить. А то уважать не будут.

Теперь безопасности России угрожает только Украина.

Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере, и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет "моя прелесть" и только потом засыпает.

Теперь безопасности России угрожает оружие, которое дают Украине для самозащиты.

Ну действительно, противотанковые комплексы в Украине очень сильно угрожают безопасности простых россиян. Это понятно. А вдруг какой-нибудь бурят или житель Воронежа решит сесть на танк и прокатиться в Харьков. А тут бах – его танк подбили. Это же опасно.

Теперь безопасности России угрожают пару сотен инструкторов НАТО, которые учат украинскую армию обороняться и пьют пиво во Львове. И сложно представить, какое из этих действий больше угрожает беззащитной России.

Приятно, черт возьми. Это в украинской прессе сплошное "зубожіння" и отсутствие реформ, недофинансированная армия и коррупция. А для Россиян мы угроза. Спать не могут, так боятся. Весь мир на уши поставили, топают ножками и грозят ядерными бомбами из страха перед Украиной.

Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в страхе пересказывают друг другу свои сны о том, что однажды к ним придет то ли экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, то ли президент Украины Владимир Зеленский.

Боится ли Россия? Конечно.

Боится, что больше не будет империей. А без Украины она не может быть империей. А это так сложно принять.

Последняя из существующих в мире империй не хочет разваливаться. И отчаянно хочет утянуть с собой в могилу как можно больше соседей.

Боится, что еще пару лет, и зарплаты в Украине обгонят доходы россиян, и тогда как рассказывать об ужасах демократии. Уже IT-шники в Украине зарабатывают больше, чем в России. И скоро об этом начнут говорить на прокуренных кухнях в Самаре.

Экзистенциональный страх России понятен. Больше всего они боятся успешной Украины рядом.

Для российских автократов успешная Украина рядом как для украинских коррупционеров успешная Польша.

Это из-за Польши нам приходится реформы делать.

Свободу слова развели. Депутатам уже ни взятку взять, ни пьяным взятку предложить. Пока еле-еле удается отмазывать, но все это видят и смеются.

Украинские коррупционеры с удовольствием бы отменили успешную Польшу с ее плохим примером для украинцев, как российские генералы пытаются не допустить успешную Украину.

В общем, боятся. Правда. Действительно боятся.

Но только к угрозам безопасности России это не имеет никакого отношения.

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