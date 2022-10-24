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Путин и его режим должны смириться: уничтожить Украину никто не позволит

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Путин и его режим должны смириться: уничтожить Украину никто не позволит

нардеп, замглавы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности,обороны и разведки
24.10.2022, 09:43

Поражение Украины будет означать не только конец гегемонии демократического мира. Многие страны Европы могут утратить свою государственность

О возможном вступлении США в войну на стороне Украины синхронно заявили экс-директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус и представители американской 101 воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Румынии.

Это четкий сигнал Кремлю о том, что Соединенные Штаты и их союзники не потерпят эскалацию, которая могла бы подвергнуть сомнению победу Украины. И что российский президент Владимир Путин должен смириться с тем, что уничтожить нас ему никто не позволит.

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Поводом для жесткого ответа со стороны США может стать вступление в войну нового государства – Беларуси, ядерный удар России по территории Украины или создание Кремлем масштабной катастрофы на Запорожской атомной электростанции либо дамбах Днепровского каскада.

Все это значительно усложнит для нас ведение войны и потребует экстренных мер со стороны союзников.

И союзники, как видим, начинают постепенно готовиться.

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На НАТО, к сожалению, надежд нет – большинство стран не готовы к обострению и даже предлагают идти на переговоры, как это делает канцлер Германии Олаф Шольц. Но США, Британия и ряд наших ближайших европейских друзей будут стоять за нас до конца.

Ведь наше поражение будет означать не только конец гегемонии демократического мира, но и вполне реальную потерю государственности многими странами Европы.

Мир на большой скорости движется к развязке. Но победа в конце концов будет за нами.

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