Путин не будет ждать, пока НАТО подготовится к обороне – он нападет раньше
Путин не может просто взять и остановить войну – и эта банальная мысль уже становится общим местом. Всt, что происходит сегодня в России – от пропагандистского фронта до индустриального сектора, – указывает на подготовку к новому этапу эскалации.
Именно поэтому в Европе идут открытые военные приготовления.
Путинская война – это не просто агрессия против Украины. Это война за отмену всего мирового порядка, который создавался после Второй мировой.
Это попытка вернуть человечество в эпоху сфер влияния – даже не в XX, а в XIX век.
Сегодня в России высокопоставленные путинские чиновники и придворные холуи всё чаще называют происходящее своим именем. Само слово "война" начинает входить в обиход внутри страны.
А это означает, что война не может быть остановлена – для России она должна двигаться дальше.
Кремль вполне рационально полагает, что на данный момент Запад не готов к отражению масштабной угрозы.
Но ключевое здесь – "на данный момент".
Путин прекрасно понимает, что время работает против него. Поэтому, если у него есть планы на наземную провокацию против НАТО – а я не сомневаюсь, что они есть, – действовать он будет быстро.
Диктатор, который уже неоднократно нарушал морские и воздушные границы НАТО, рано или поздно нарушит и наземную.
