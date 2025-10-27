13-й чемпион мира по шахматам, общественный деятель и политик

Кремль не может просто остановить агрессию – Россия будет наращивать напряжение на своих западных границах

Путин не может просто взять и остановить войну – и эта банальная мысль уже становится общим местом. Всt, что происходит сегодня в России – от пропагандистского фронта до индустриального сектора, – указывает на подготовку к новому этапу эскалации.

Именно поэтому в Европе идут открытые военные приготовления.

Путинская война – это не просто агрессия против Украины. Это война за отмену всего мирового порядка, который создавался после Второй мировой.

Это попытка вернуть человечество в эпоху сфер влияния – даже не в XX, а в XIX век.

Сегодня в России высокопоставленные путинские чиновники и придворные холуи всё чаще называют происходящее своим именем. Само слово "война" начинает входить в обиход внутри страны.

А это означает, что война не может быть остановлена – для России она должна двигаться дальше.

Кремль вполне рационально полагает, что на данный момент Запад не готов к отражению масштабной угрозы.

Но ключевое здесь – "на данный момент".

Путин прекрасно понимает, что время работает против него. Поэтому, если у него есть планы на наземную провокацию против НАТО – а я не сомневаюсь, что они есть, – действовать он будет быстро.

Диктатор, который уже неоднократно нарушал морские и воздушные границы НАТО, рано или поздно нарушит и наземную.

