Путін не буде чекати, поки НАТО підготується до оборони – він нападе раніше
Путін не може просто взяти і зупинити війну – і ця банальна думка вже стає місцем загальним. Все, що відбувається сьогодні в Росії – від пропагандистського фронту до промислового сектору – вказує на підготовку до нового етапу ескалації.
Саме тому в Європі йдуть відкриті військові приготування.
Війна Путіна – це не просто агресія проти України. Це війна за скасування всього світового порядку, який був створений після Другої світової війни.
Це спроба повернути людство в епоху сфер впливу – навіть не в ХХ, а в XIX століття.
Сьогодні в Росії високопоставлені путінські чиновники та придворні лакеї дедалі частіше називають те, що відбувається, своїм ім'ям. Саме слово "війна" починає входити в побут всередині країни.
А це означає, що війну не можна зупинити – для Росії вона має рухатися далі.
Кремль цілком раціонально вважає, що наразі Захід не готовий до протидії масштабній загрозі.
Але ключовим тут є слово "наразі".
Путін прекрасно розуміє, що час працює проти нього. Тому, якщо у нього є плани на наземну провокацію проти НАТО – а я не сумніваюся, що вони є, – він діятиме швидко.
Диктатор, який вже неодноразово порушував морські та повітряні кордони НАТО, рано чи пізно порушить і наземні.
