Кремль не може просто зупинити агресію – Росія нарощуватиме напруженість на своїх західних кордонах

Путін не може просто взяти і зупинити війну – і ця банальна думка вже стає місцем загальним. Все, що відбувається сьогодні в Росії – від пропагандистського фронту до промислового сектору – вказує на підготовку до нового етапу ескалації.

Саме тому в Європі йдуть відкриті військові приготування.

Війна Путіна – це не просто агресія проти України. Це війна за скасування всього світового порядку, який був створений після Другої світової війни.

Це спроба повернути людство в епоху сфер впливу – навіть не в ХХ, а в XIX століття.

Сьогодні в Росії високопоставлені путінські чиновники та придворні лакеї дедалі частіше називають те, що відбувається, своїм ім'ям. Саме слово "війна" починає входити в побут всередині країни.

А це означає, що війну не можна зупинити – для Росії вона має рухатися далі.

Читайте також Путін обрав безвихідь

Кремль цілком раціонально вважає, що наразі Захід не готовий до протидії масштабній загрозі.

Але ключовим тут є слово "наразі".

Путін прекрасно розуміє, що час працює проти нього. Тому, якщо у нього є плани на наземну провокацію проти НАТО – а я не сумніваюся, що вони є, – він діятиме швидко.

Диктатор, який вже неодноразово порушував морські та повітряні кордони НАТО, рано чи пізно порушить і наземні.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net