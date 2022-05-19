Путин – не Зеленский, а Россия – не Украина. Он придумал виртуальный мир и управляет им

1. Бессмысленно пытаться "защитить" президента РФ Владимира Путина от понимания проигрыша в войне, начатой против Украины. Он сам это поймет и сможет себя защитить.

2. Россиян и российскую армию не загнали в угол. Это сила вторжения. Если украинская армия победит, они просто отступят на территорию России.

3. Владимир Путин руководит в виртуальной реальности, которую сам создал и в которой у него всегда есть возможность спастись.

4. Другим странам нужно понять, что Путин – диктатор, контролирующий российские государственные медиа. Он правит, постоянно меняя нарративы и фокус.

5. Он постоянно манипулирует фокусом. В последний раз, когда он нападал на Украину, он сменил фокус на Сирию за один день, и россияне приняли это.

6. Когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля, российские медиа быстро переключились с нарратива "вторжение невозможно" на "вторжение неизбежно". Россияне это приняли.

7. Даже если Путин проигрывает в реальной жизни, он просто объявит о победе по телевидению. Русские ему либо поверят, либо притворятся, что поверили. Ему не нужна для этого чья-то помощь.

8. Бессмысленно придумывать "выход" в реальном мире, когда Путину нужен только один "выход" в его виртуальном мире, который он полностью контролирует. Когда мы дискутируем о каком-то "выходе", это лишь создает повод российским лидерам над чем-то посмеяться в сложные времена.

9. Безусловно, Путин может ошибиться и слишком долго ждать момента, чтобы объявить победу в его виртуальном мире. В таком случае он утратит свою власть над ним. Мы не можем спасти его от такой ошибки, и пытаться это сделать будет неправильным.

10. Путин будет руководить российскими СМИ, пока будет править. Нет никакого варианта изменить это в реальном мире.

11. Какой гротеск – просить украинцев делать выбор в отношении войны для того, чтобы российскому Путину-телепродюсеру было комфортно править и которому все равно на реальный мир.

12. Не нужно пытаться понять Россию через клише "загнать в угол", это только продолжит войну, отвлекая внимание от поражения РФ.

13. Украина – не Россия, в Украине совсем другая ситуация. Президент страны Владимир Зеленский, в отличие от Путина, демократически избранный украинским народом, он понимает всю ответственность перед гражданами своей страны и руководит в реальном мире, где все и каждый важен.

14. В Украине есть свободная пресса, которую не контролирует государство. Зеленский не может просто изменить фокус. К любому важному решению он должен привлекать людей.

15. В отличие от Путина, Зеленскому нужно объяснять свои решения населению относительно шагов для прекращения войны. Поэтому ему нужна помощь как для победы в войне, так и для того, чтобы объяснять украинцам, что может случиться в ближайшем будущем.

16. В отличие от русских солдат, украинцам некуда идти. Они не могут просто взять и вернуться домой. Потому что это русские пришли на украинскую землю и воюют против украинцев. Конечно, после окончания войны украинцы вернутся в свои дома и все отстроят.

17. Закончить войну – значит больше думать об украинском народе и его будущем и меньше беспокоиться о проблемах, которых на самом деле у Путина нет.

Перевод – LIGA.net, оригинал

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