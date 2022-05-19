UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин – не Зеленский, а Россия – не Украина. Он придумал виртуальный мир и управляет им

Цей матеріал також доступний українською
Путин – не Зеленский, а Россия – не Украина. Он придумал виртуальный мир и управляет им

историк, профессор Йельского университета
19.05.2022, 15:59

17 тезисов по текущему видению ситуации Украина-Россия

1. Бессмысленно пытаться "защитить" президента РФ Владимира Путина от понимания проигрыша в войне, начатой против Украины. Он сам это поймет и сможет себя защитить.

2. Россиян и российскую армию не загнали в угол. Это сила вторжения. Если украинская армия победит, они просто отступят на территорию России.

3. Владимир Путин руководит в виртуальной реальности, которую сам создал и в которой у него всегда есть возможность спастись. 

4. Другим странам нужно понять, что Путин – диктатор, контролирующий российские государственные медиа. Он правит, постоянно меняя нарративы и фокус.

5. Он постоянно манипулирует фокусом. В последний раз, когда он нападал на Украину, он сменил фокус на Сирию за один день, и россияне приняли это.

6. Когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля, российские медиа быстро переключились с нарратива "вторжение невозможно" на "вторжение неизбежно". Россияне это приняли.

7. Даже если Путин проигрывает в реальной жизни, он просто объявит о победе по телевидению. Русские ему либо поверят, либо притворятся, что поверили. Ему не нужна для этого чья-то помощь.

8. Бессмысленно придумывать "выход" в реальном мире, когда Путину нужен только один "выход" в его виртуальном мире, который он полностью контролирует. Когда мы дискутируем о каком-то "выходе", это лишь создает повод российским лидерам над чем-то посмеяться в сложные времена.

9. Безусловно, Путин может ошибиться и слишком долго ждать момента, чтобы объявить победу в его виртуальном мире. В таком случае он утратит свою власть над ним. Мы не можем спасти его от такой ошибки, и пытаться это сделать будет неправильным.

10. Путин будет руководить российскими СМИ, пока будет править. Нет никакого варианта изменить это в реальном мире.

11. Какой гротеск – просить украинцев делать выбор в отношении войны для того, чтобы российскому Путину-телепродюсеру было комфортно править и которому все равно на реальный мир.

12. Не нужно пытаться понять Россию через клише "загнать в угол", это только продолжит войну, отвлекая внимание от поражения РФ.

13. Украина – не Россия, в Украине совсем другая ситуация. Президент страны Владимир Зеленский, в отличие от Путина, демократически избранный украинским народом, он понимает всю ответственность перед гражданами своей страны и руководит в реальном мире, где все и каждый важен.

14. В Украине есть свободная пресса, которую не контролирует государство. Зеленский не может просто изменить фокус. К любому важному решению он должен привлекать людей.

15. В отличие от Путина, Зеленскому нужно объяснять свои решения населению относительно шагов для прекращения войны. Поэтому ему нужна помощь как для победы в войне, так и для того, чтобы объяснять украинцам, что может случиться в ближайшем будущем.

16. В отличие от русских солдат, украинцам некуда идти. Они не могут просто взять и вернуться домой. Потому что это русские пришли на украинскую землю и воюют против украинцев. Конечно, после окончания войны украинцы вернутся в свои дома и все отстроят.

17. Закончить войну – значит больше думать об украинском народе и его будущем и меньше беспокоиться о проблемах, которых на самом деле у Путина нет.

Перевод – LIGA.net, оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский война России в Украине путин террорист победа украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 