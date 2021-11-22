Путин отлично усвоил урок украинской инфантильности. Уже готовится к выборам в Украине?

Выступая на расширенной коллегии Министерства иностранных дел России Владимир Путин выразил удовлетворение по поводу того, что на Западе появилось "известное напряжение" из-за российских действий. Парадокс этого заявления не только в том, что глава государства во время встречи с дипломатами, которым, по сути, поручено добиваться взаимопонимания во взаимоотношениях с другими государствами, хвалит военных – это ведь их действия привели к "известному напряжению".

Парадокс, прежде всего, в том, что Владимир Путин уже не скрывает своих намерений за привычными дипломатическими фразами и призывами к миролюбию. Напротив, он считает, что "известного напряжения" до сих пор мало, поскольку Запад "поверхностно" относится к проводимым Россией "красным линиям". А это значит, что "известное напряжение" будет только усиливаться.

Что это за "красные линии", Путин тоже не скрывает. Это, прежде всего, право Украины на суверенное развитие и выстраивание собственных отношений с другими государствами. Путин демонстративно относится к Украине как к колонии и готов угрожать как государствам, которые выстраивают с ней отношения, так и самой Украине.

Заявление Путина о том, что война на Донбассе будет продолжаться еще долго – пусть даже вину за продолжение конфликта он привычно возлагает на Украину – это элемент такого шантажа.

Путин отлично усвоил урок

Путин уже понял, что прекращение войны – один из важнейших запросов украинского общества и неспособность ответить на этот вызов разрушает политические карьеры. Обещание завершить войну было одним из главных мотивов, которые побудили украинцев голосовать в 2019 году за Владимира Зеленского, и одной из главных причин поражения его предшественника Петра Порошенко.

Более того, нетрудно было заметить и практически тотальное непонимание украинцами того простого факта, что прекращение военного конфликта вообще не зависит от украинского руководства. Этой ошибкой пользовался во время своей предвыборной кампании и сам Зеленский, уверявший, что конфликт можно прекратить, если отстранить от власти тех, кто на нем "наживается". "Если ты хочешь остановить войну, обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела этого делать", – убеждал Зеленский уже после избрания президентом Украины.

Путин отлично усвоил этот урок украинской инфантильности. И теперь он пытается поставить Зеленского в ту же ситуацию, в которой находился Порошенко. Война не завершится, она продлится еще долго, но виноват, конечно, президент Украины, а не президент России. И эти заявления Путина говорят не только о возможности подготовки президента России к новым попыткам агрессии против Украины. Это еще и подготовка к предстоящим украинским выборам, на которых обязательно появится кандидат, который будет готов уверять соотечественников, что война на Донбассе продолжается не из-за агрессивных намерений Кремля, а потому, что в продолжении этого конфликта заинтересовано украинское руководство и лично президент Владимир Зеленский.

Специально для Радио Свобода

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