Путин признал боевиков, так и не признав Украину. Далее – либо война, либо угроза войны

Россия в нарушение базовых принципов международного права признала независимость террористических организаций Донбасса. Что это значит для Украины?

Далее после "признания" Российская Федерация подпишет договоры о "дружбе и сотрудничестве", а фактически – о безопасности и обороне так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Президент РФ Владимир Путин уже распорядился ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". Затем он разместит там военные базы.

После этого перейдет к наступлению.

Какие возможны варианты развития событий?

Даже не Путин, а местные режимы марионетки заявят, что их границы проходят не по линии разграничения, а по административным границам Донецкой и Луганской областей.

А дальше два варианта: либо сразу война за выход к этим границам, либо угроза войны как новый инструмент давления на Украину вместо минских договоренностей.

Учитывая задействованные россиянами ресурсы, скорее всего, попытка захвата Мариуполя или Краматорска, а также севера Луганской области, состоится уже в ближайшие дни.

Часть могут отложить на потом. Для переговоров и смягчения санкционного удара Запада.

Так как было уже не будет

Это если боевые действия пойдут так, как они задумали. Но, я думаю, что так не будет.

Россияне по отношению к Украине мыслят шаблонно, своими далекими от реальности стереотипами. И речь Путина этому очередное доказательство.

Путину хочется повторить, как уже было. Но так как было в Крыму или в Славянске, уже не может быть по определению. Это уже совсем другая история, другая Украина и другой мир.

В чем их расчет?

Думаю, что накормленные путинской пропагандой войска могут надеяться, что местное население их поддержит или, по крайней мере, не будет сопротивляться. Почему? Ну, потому что, во-первых, им сейчас расскажут, что на Донбассе наконец-то наступит "мир".

Во-вторых, что зарплаты и пенсии у них будут больше, чем в Украине. И что в перспективе будет полное присоединение к России.

Для кого-то это может сработать, но уже далеко не на всех.

Украинцы будут сопротивляться.

Вооруженные силы будут сопротивляться. И именно от силы сопротивления зависит остановка агрессора, его военно-политическое поражение, разрушение его имперского проекта и наступление устойчивого и долгосрочного мира.

Но чтобы это произошло, наше сопротивление должно быть достаточным не только в усилиях, но и во времени. Мы выдержим, но для этого необходима консолидация.

У Украины просто нет выбора.

Речь Путина – это не столько о признании террористические организаций ЛНР и ДНР, как о непризнании Украины.

Вот уж точно война не просто за независимость, но и за само существование.

Специально для Радио Свобода

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