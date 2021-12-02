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Путин против Украины в НАТО, это понятно. Но требовать "юридических гарантий" – перебор

Цей матеріал також доступний українською
Путин против Украины в НАТО, это понятно. Но требовать "юридических гарантий" – перебор

журналист
02.12.2021, 18:24

Только Украина определяет, в каком союзе состоять. Ни от НАТО, ни от президента РФ Владимира Путина не зависит решение суверенных стран

Россия выкладывает карты на стол. Кремль начал требовать от НАТО гарантий на нерасширение НАТО на восток. Оставим в сторону этот эвфемизм и получаем: "Пообещайте нам, что Украина не будет членом НАТО". Вполне возможно, что именно это и было тем самым поводом очередной демонстрации силы и стягивания войск к нашим границам – добиться от НАТО гарантий.

Справка. 1 декабря, на церемонии вручения верительных грамот, президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс. НАТО уже ему отказало. А у главы Госдепа США Энтони Блинкена такое заявление Путина вызвало недоумение. "Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – отметил он. Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против этой страны.

Получая на днях верительные грамоты от послов, президент РФ Владимир Путин сказал следующее: "В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры.

Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. 

В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше".

Устные обязательства... Это одна из самых больших фантомных болей Путина. 

Он неоднократно ссылался на то, что Запад обманул Россию, взяв в НАТО страны Балтии. Якобы гарантии не расширения были получены Михаилом Горбачевым от Рональда Рейгана. 

Эта тема – поле битвы для историков и пропагандистов. Коротко. 

1990 год, СССР соглашается на вступление объединенной Германии в НАТО при условии, что там не будет войск других членов Альянса до выхода советских войск. На их вывод СССР получил еще и 12 млрд марок. Вот якобы на этих переговорах все и состоялось. Но нет.

""Ни Бейкер (госсекретарь США на тот момент), ни Горбачев ни разу не поднимали вопрос о возможном распространении членства в НАТО на другие страны Варшавского договора за пределами Германии", – говорит Марк Крамер, директор программы исследований холодной войны Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета, который анализировал рассекреченные стенограммы и другие материалы, касающееся этого периода. 

"Обоим политикам никогда бы не пришло в голову обсуждать вопрос, который не был на повестке дня ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в какой-либо другой столице Варшавского договора или НАТО", – писал Крамер в одной из своих статей."

Это выдержка из отличного материала Радио Свобода. Еще одним источником анализа служит текст Четэм-хауса, в котором развенчиваются внешнеполитические мифы России. Миф о НАТО стоит под номером три.

Однако историческая составляющая уже, по большому счету не важна. Даже если и были устные гарантии, теперь Путин требует "фактическую бумажку" (по Булгакову). И это бред. 

Вполне, правда, в духе Путина, никогда не считавшим нас независимым государством, и вообще, живущий в логике, что РФ может и вправе принимать решения за других, ставя в приоритет только свой интерес, демонстративно не замечая других. 

Ни от НАТО, ни от Путина не зависит решение суверенных стран. В данном случае Украины. 

Мы определяем, где и в каком союзе нам состоять. Это наше решение и наш выбор.

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владимир путин нато госдеп Энтони Блинкен
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