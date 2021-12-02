Путин против Украины в НАТО, это понятно. Но требовать "юридических гарантий" – перебор

Россия выкладывает карты на стол. Кремль начал требовать от НАТО гарантий на нерасширение НАТО на восток. Оставим в сторону этот эвфемизм и получаем: "Пообещайте нам, что Украина не будет членом НАТО". Вполне возможно, что именно это и было тем самым поводом очередной демонстрации силы и стягивания войск к нашим границам – добиться от НАТО гарантий.

Получая на днях верительные грамоты от послов, президент РФ Владимир Путин сказал следующее: "В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры.

Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше".

Устные обязательства... Это одна из самых больших фантомных болей Путина.

Он неоднократно ссылался на то, что Запад обманул Россию, взяв в НАТО страны Балтии. Якобы гарантии не расширения были получены Михаилом Горбачевым от Рональда Рейгана.

Эта тема – поле битвы для историков и пропагандистов. Коротко.

1990 год, СССР соглашается на вступление объединенной Германии в НАТО при условии, что там не будет войск других членов Альянса до выхода советских войск. На их вывод СССР получил еще и 12 млрд марок. Вот якобы на этих переговорах все и состоялось. Но нет.

""Ни Бейкер (госсекретарь США на тот момент), ни Горбачев ни разу не поднимали вопрос о возможном распространении членства в НАТО на другие страны Варшавского договора за пределами Германии", – говорит Марк Крамер, директор программы исследований холодной войны Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета, который анализировал рассекреченные стенограммы и другие материалы, касающееся этого периода.

"Обоим политикам никогда бы не пришло в голову обсуждать вопрос, который не был на повестке дня ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в какой-либо другой столице Варшавского договора или НАТО", – писал Крамер в одной из своих статей."

Это выдержка из отличного материала Радио Свобода. Еще одним источником анализа служит текст Четэм-хауса, в котором развенчиваются внешнеполитические мифы России. Миф о НАТО стоит под номером три.

Однако историческая составляющая уже, по большому счету не важна. Даже если и были устные гарантии, теперь Путин требует "фактическую бумажку" (по Булгакову). И это бред.

Вполне, правда, в духе Путина, никогда не считавшим нас независимым государством, и вообще, живущий в логике, что РФ может и вправе принимать решения за других, ставя в приоритет только свой интерес, демонстративно не замечая других.

Ни от НАТО, ни от Путина не зависит решение суверенных стран. В данном случае Украины.

Мы определяем, где и в каком союзе нам состоять. Это наше решение и наш выбор.

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