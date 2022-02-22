Путин сделал Украине подарок, признав боевиков на Донбассе. Но это не конец кризиса

Президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Донбасса. И сделал огромный подарок Украине. Он снял Украину с крючка минских соглашений. Фактически, бросив попытки впихнуть свои раковые опухоли в тело Украины и управлять нами через них. Путин лишь формализовал то, что давно существовало по факту.

Теперь Путин отказался от Украины полностью. И вчерашняя речь, ее безумная риторика, все это лишь прощание абьюзера со своей жертвой, которую он не может удержать. Все эти метания слюной лишь констатация факта, что Украина для Путина теперь – предавшая его "шлюха империализма", а не родная кровушка.

Это прощание. Прощание того, кто не может себе позволить проститься по другому. Но и не в силах удержать.

Теперь Украина надолго становится официальной страной-врагом, хуже Польши и Прибалтики.

Что это меняет для нас? Ничего!

Мы давно уже поняли, кем для нас является Россия. И то, что теперь озвучено вслух, ничего не меняет по сути.

Почему Путин сделал подарок? Почему отпустил не любя? Ведь меньше всего он склонен делать нам подарки.

Просто у него не было выбора. Просто это был единственный путь сохранить лицо для диктатора, у которого нет права показать слабость внутри страны.

Что произошло? Путин поднял ставки. Путин выдвинул ультиматум Западу. И Путин проиграл. Запад оказался не старым и дряблым, как рассчитывал Путин. Запад, а прежде всего Вашингтон и Лондон, ответили из всех оружий. Подняли ставки, опрокинули стол и показали Путину, что в эту игру можно играть вдвоем. И тут оказалось, что король-то голый.

Запад послал Путина. Информационная стратегия Запада, которую, к сожалению, так и не поняли многие наши деятели, оказалась очень эффективной.

Теперь на Путине навсегда клеймо агрессора. Даже рыхлая Европа объединена. Долгосрочный тренд на изоляцию запущен. И вместо мирового лидера и передела мира остается лишь ползти на коленках к Китаю и предлагать себя в качестве сырьевого придатка.

Но признать это в России Путин права не имеет. Тут он должен показать силу. Он не имеет права дать понять, что испугался санкций. И Запад оставляет ему заднюю дверь. Для выхода. И Путин на коленках коряво сляпал эскалацию последних дней. Туда-сюда возил пару тысяч человек в рамках массовой эвакуации, взрывал сараи, записывал дешевые видео. После чего для внутренней аудитории показал силу. Уделал этих американцев. Спас братский народ. Ай, молодец.

Но мы-то понимаем, что имеем дело просто с испуганным диктатором, который даже на Совете безопасности, где он должен принять "сильное" решение, сидит на безопасном расстоянии от подчиненных, у которых тоже от страха дрожат коленки. Образ сильного диктатора, окруженного только прислужниками, явлен стране.

Может ли в такой ситуации Путин начать третью мировую? С какой стати? Может ли пойти дальше на Мариуполь под предлогом, что украинская армия все еще стреляет?

Путин может все, в его голове – каша, и теоретически он мог бы признать ЛДНР в других границах. Чтобы оставить зазор для будущего давления.

Но это не значит, что туда ринется именно российская армия. Он воюет гибридно. А риторика? Ну так, а что еще он мог говорить, являя силу глубинному народу?

А так, ограниченное решение, за которым естественным образом последуют ограниченные санкции. Запад ведь тоже все понимает.

Пока это выглядит, как лучший сценарий для Украины. Который обеспечили наши военные и наши союзники. И те, и другие показали цену, которую предстоит заплатить Путину. А он оказался неплатежеспособен.

Конец ли это нашей истории? Конечно нет. Заканчивается лишь одна глава в книге нашей борьбы за независимость.

Но заканчивается на мажорной ноте.

Оригінал

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