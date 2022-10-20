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Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины. Зачем? Пять причин

Цей матеріал також доступний українською
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины. Зачем? Пять причин

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
20.10.2022, 19:02

Владимир Путин объявил "военное положение" на оккупированных территориях Украины. На первый взгляд абсурд? Нет, это четкий расчет

19 октября российский диктатор Владимир Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

Справка. 30 сентября Путин незаконно объявил об аннексии оккупированных территорий Украины. Псевдореферендумы, проведенные Россией в этих областях, не признал никто в мире, кроме КНДР. А ВСУ продолжают освобождать украинские территории.

Аннексию территорий осудили 143 страны в Генассамблее ООН. Против этой резолюции голосовали лишь РФ, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.

На первый взгляд – абсурд, там и так война. 

Но, если подумать, есть как минимум четыре причины для такого решения. 

В частности:

1. Игра на настроениях жителей России (в ее признанных границах, а не в границах мечтаний Путина). А также нейтрализация негативных для Путина моментов.

Что-то надо сделать, чтобы показать населению "решительные шаги", а арсенал мер невелик.

2. Военное положение – это трудовая повинность на оккупированных территориях, возможность изымать ценности и ресурсы на данной территории "для фронта". Что очень важно для оккупационной группировки войск на фоне провалов в логистике.

Как минимум по питанию и транспорту.

3. Военное положение – это усиление репрессий и возможность отступать даже от российских законов в отношении граждан оккупированных территорий. Обыски, внесудебные наказания, принудительные работы, выселение и так далее.

4. Самое важное. Военное положение = это мобилизация граждан. 

Путину важно создать ситуацию, при которой украинцы (с оккупированных территорий) будут стрелять в украинцев. И тут ему необходимо максимальное количество жертв. Достаточно циничная, но действенная политика "воспитания ненависти".

Путину надо загрести украинцев в оккупационную армию. Не для успехов на фронте. Для картинки трупов и начала рассказов на внешнем поле о том, что "бывшие граждане Украины воюют с украинской властью".

Есть еще и пятый фактор, который связан с внутриполитическими разборками между "башнями Кремля". 

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