Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Украины. Зачем? Пять причин

19 октября российский диктатор Владимир Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.

Справка. 30 сентября Путин незаконно объявил об аннексии оккупированных территорий Украины. Псевдореферендумы, проведенные Россией в этих областях, не признал никто в мире, кроме КНДР. А ВСУ продолжают освобождать украинские территории. Аннексию территорий осудили 143 страны в Генассамблее ООН. Против этой резолюции голосовали лишь РФ, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.

На первый взгляд – абсурд, там и так война.

Но, если подумать, есть как минимум четыре причины для такого решения.

В частности:

1. Игра на настроениях жителей России (в ее признанных границах, а не в границах мечтаний Путина). А также нейтрализация негативных для Путина моментов.

Что-то надо сделать, чтобы показать населению "решительные шаги", а арсенал мер невелик.

2. Военное положение – это трудовая повинность на оккупированных территориях, возможность изымать ценности и ресурсы на данной территории "для фронта". Что очень важно для оккупационной группировки войск на фоне провалов в логистике.

Как минимум по питанию и транспорту.

3. Военное положение – это усиление репрессий и возможность отступать даже от российских законов в отношении граждан оккупированных территорий. Обыски, внесудебные наказания, принудительные работы, выселение и так далее.

4. Самое важное. Военное положение = это мобилизация граждан.

Путину важно создать ситуацию, при которой украинцы (с оккупированных территорий) будут стрелять в украинцев. И тут ему необходимо максимальное количество жертв. Достаточно циничная, но действенная политика "воспитания ненависти".

Путину надо загрести украинцев в оккупационную армию. Не для успехов на фронте. Для картинки трупов и начала рассказов на внешнем поле о том, что "бывшие граждане Украины воюют с украинской властью".

Есть еще и пятый фактор, который связан с внутриполитическими разборками между "башнями Кремля".

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