Путинская Конституция: маску сбросил не только президент России

Специально для Радио.Свобода

Поправки в Конституцию России, о необходимости которых шесть месяцев говорил президент РФ Владимир Путин, 4 июля вступили в силу. Сначала парламентарии приняли. Потом часть граждан проголосовала. И наконец, президент подписал указ. Так что путинская Конституция у нас теперь аккурат в главный американский праздник – День независимости.

Совпадение? Путин, как и было обещано, 1 июля явился на избирательный участок. Дмитрий Песков, правда, предсказывал, что президент "будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих". Путин же прибыл без маски и перчаток, в нарушение им же самим одобренных санитарных предписаний. Из чего напрашивается вывод: либо он уже встретился с коронавирусом в своем бункере и "дорогих россиян" просто не рискнули в свое время огорчать такой государственной неприятностью, либо президент решил возродить потускневший образ мачо, которому никакие вирусы нипочем. При условии, конечно, что все оказавшиеся поблизости участники всенародного волеизъявления тщательно "продезинфицированы" и уже отсидели двухнедельный карантин.

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Маску, однако, сбросил не только Путин. Вся история с поправками, приправленная коронавирусом, стала в известном смысле стаскиванием средств индивидуальной защиты с тела режима, представшего в своей неприглядной наготе, бессмысленно суетящимся вокруг главного кремлевского кресла. 77,92% за поправки, 21,27% против при почти 68% явке – такой результат, представленный Центризбиркомом. Расклад даже лучший, чем, ответственный за мероприятие первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, клятвенно обещал начальнику. "Оглушительная легитимность", по выражению одного из кремлевских пропагандистов.

И действительно, мало того что принятие поправок организовали в нарушение законодательства, еще и уровень злоупотреблений при нынешнем "всенародном голосовании", как уже подсчитали эксперты, превзошел все "аномалии" прошлых выборов.

Глава ЦИК упрямо твердит, что все сообщения о нарушениях, – "провокация". В Совете Федерации по обыкновению ищут "признаки внешнего вмешательства". По подсчетам же математика Сергея Шпилькина, научно анализирующего статистику различных голосований в России, реально за высказались 65% голосовавших, а явка была на 20% меньше, чем утверждается официально.

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"Мы – не нормальная страна, мы – иные", – прозвучало в последовавшем за голосованием ночном телешоу "России 1". С этим трудно не согласиться, когда в числе поправок – те, что фактически отбрасывают страну в прошлый век. Один возврат приоритета российской Конституции над международным правом чего стоит, не говоря уже о дремучих скрепах и обнулении президентских сроков, которое позволяет Путину еще дважды избираться на нынешний пост, под стать диктаторам из дней минувших!

Но так ли все бравурно, как об этом, начиная с ночи 2 июля, кричат с экрана ТВ пропагандисты? И что на самом деле показала эпопея с поправками?

Оказывается, Основной закон можно лихо менять, подтасовав под нужды конкретного начальника процедуру внесения бесконечного числа поправок, что делает судьбу подправленной таким образом Конституции непредсказуемой. Не возбраняется отобрать у граждан права и свободы под предлогом удобства голосования в новых, растянутых на неделю, не поддающихся проверке формах: на пнях, табуретках, в шатрах и багажниках, во дворах и на лесной опушке. Да еще в одном большом пакете, где каждый найдет что-нибудь свое, родное – за это и проголосует. Ну, или в электронном формате, к которому по ходу дела возникли вопросы по части анонимности волеизъявления. По горячим следам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уже высказала мнение, что такой вариант голосования неплохо бы применить и на будущих выборах.

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Что же касается самого президента, из-за амбиций которого и разгорелся сыр-бор, эпопея с поправками прежде всего подтвердила политические и человеческие качества Путина, уж двадцать лет как известные.

В очередном обращении к народу 23 июня президент, подводя итог борьбе с эпидемией, клялся в любви к ближнему: "С самого начала… мы сделали свой выбор, твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится". "Остальное" приложилось в виде парада, за ценой которого не постояли, прямо как в случае с майской демонстрацией 1986 года в Киеве, на которую тогдашнее советское начальство погнало народ, зная, что уже вовсю бушует Чернобыль. В Москве-2020 заболевших ковидом курсантов меняли на здоровых в процессе репетиций, а ветеранов выдержали в карантине.

Получил ли Путин желаемое, сможет ли и захочет ли бесконечно продолжать сидение на троне? Вся гонка с поправками и само голосование, невзирая на связанные с эпидемией опасности, – лишнее подтверждение его неуверенности, а значит, и непредсказуемости дальнейших действий. Вячеслав Володин, автор лизоблюдского афоризма "Есть Путин – есть Россия, а нет Путина – нет России", отметился новым откровением: "После Путина будет Путин". В соревнование "кто похвалит меня лучше всех" включился Рамзан Кадыров, предложивший сделать нацлидера "пожизненным президентом".

И тем не менее самой непопулярной поправкой из 206, за которые гражданам велено было голосовать пакетом, стала именно та, где речь идет об обнулении президентских сроков Путина; ее поддерживают 24 процента опрошенных группой социолога Сергея Белановского. Кстати, сам термин "обнуление" в администрации президента, как говорят, под запретом.

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Все это Путина расстраивает и злит. Отсюда раздраженное "не рыскать глазами в поисках преемников", прозвучавшее в недавнем интервью и адресованное ближнему кругу высших чиновников, кто тоже не прочь "обнулиться", чтобы начать все сначала, только вот не понимают, при старом новом или новом старом начальстве. Ведь накрутки, сделавшие результат таким "триумфальным", – палка о двух концах.

Слишком много чиновников и бюджетников привлекаются к фальсификациям и соответственно вводятся в курс реального градуса "народной любви" к вечному лидеру. Отсюда и почти жалостливое: "Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку…" Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", – прозвучавшее в путинском обращении к народу по результатам голосования.

Тем не менее, несмотря на нарушения и манипуляции организаторов "плебисцита", голосование впервые показало изменение в настроениях и соотношении сил между сторонниками и противниками путинского режима. В Москве на избирательном участке № 2916 в Митине, в районе Филевский парк большинство избирателей проголосовало против поправок. Ненецкий автономный округ стал единственным регионом России, проголосовавшим против. В Якутии поправки поддержали менее 60% избирателей. В нескольких регионах (Томская область, Иркутская область, Мурманская область, Хабаровский край, Омская область, Магаданская область, Камчатский край) разрыв между за и против даже по официальным данным значительно меньше, чем в целом по стране.

А если учесть, что сомнительное голосование, к радости "апешечки", проигнорировали как раз те, кто, скорее всего, сказал бы поправкам "нет", то картина могла бы сложиться еще более интригующая. Заразив Конституцию вирусом обнуления и скандальных поправок, Путин приближает свою политическую кончину. И ей вряд ли помешают последующие за поправками новые репрессивные законы, очередной круг посадок и запугиваний активистов, правозащитников и журналистов. Всякое действие, в конце концов, вызывает противодействие.

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