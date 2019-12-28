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28.12.2019, 18:59

Путинская Россия опять потребовала от Украины мерзость

Путинская Россия опять потребовала от Украины мерзость
журналист, политический аналитик

РФ требует отдать убийц взамен на пленных. Это нормально. Так делают любые террорист

Очень раздражает этот спор – отправлять или не отправлять на обмен беркутовцев и террористов. Это, по сути, очередной спор о том, что должно быть выше в иерархии ценностей общества – моральная сатисфакция или свобода конкретных живых людей? 

Те, кто говорит, что беркутовцев и террористов никак нельзя отправлять на обмен, – фактически, требуют, чтобы моральная сатисфакция была выше в иерархии ценностей, чем конкретные живые люди. Те, кто готов отправить этих негодяев на обмен уже сейчас, ставят жизнь конкретных людей выше, чем абстрактные моральные соображения. 

Да, путинская Россия требует мерзость – отдать убийц за освобождение пленных. Ну так и что тут неожиданного? Любые террористы требуют именно это, когда им удается захватить в плен граждан цивилизованного государства.

Еще при предыдущем президенте, когда россиянами заявлялась такая позиция, что типа отдайте на обмен уголовников, не связанных с войной напрямую, – я неоднократно спрашивал у наших переговорщиков, что их останавливает?

Почему нельзя отдать пусть и таких негодяев, если в обмен на это можно освободить наших же живых людей, которые сидят в плену уже годы?

Еще раз: годы! Только подумайте об этом. Годы. В плену. На оккупированной территории. Часто даже без связи с родственниками. Что может быть хуже? В ответ от переговорщиков и от некоторых их руководителей были примерно одинаковые истории из области морального. Типа как же это мы освободим уголовников и типа причем тут вообще они к войне. 

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Но если подумать: а какая разница? Цивилизованное государство всегда должно бороться за своих живых граждан. Что-то из области морали не должно быть выше, чем конкретная жизнь. 

Понятно, что две стороны в этом споре никогда не договорятся. Но вообще это важная развилка – если выбирать моральную сатисфакцию, а не конкретных живых людей, то в конечном счете это закончится обществом, которое вообще не будет ценить свободу частного человека, а будет ценить какую-то сверх-идею, причем как раз в ущерб свободе частного человека.

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Теги: обмен пленными
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