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Путинский "компромисс" в отношении НАТО – момент истины для будущего Украины

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Путинский "компромисс" в отношении НАТО – момент истины для будущего Украины

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
18.12.2021, 15:57

Если обсуждение вопросов европейской безопасности будет проходить без участия Украины, это уже будет обсуждение будущего без НАС

Публикация российских проектов "договоров о безопасности" с США – это продолжение шантажа и поднятие ставок, вполне предполагаемое.

Здесь у президента России Владимира Путина можно "поучиться" предъявлять требования. Он хочет максимально поднять планку возможного компромисса – как открытого, так и конфиденциального.

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Для нас он очень опасен, ведь Кремль требует уступок по отношению к странам НАТО, проведению там учений, размещению вооружений.

Очевидно, что на это никто никогда не пойдет. Именно поэтому и создается дополнительное давление в Украине. Это значит, что Путин хочет дожать "украинский вопрос". Он считает, что если начать разговор, то Запад с него уже "не слезет", ведь российские войска остаются вокруг наших границ.

И если обсуждение вопросов европейской безопасности будет проходить без нашего участия, то это уже будет обсуждение НАШЕГО БУДУЩЕГО без НАС. То есть, одно из крупнейших поражений в новейшей истории Украины.

Вместо слоганов и лозунгов, которые мы так любим, нужно уложиться в наше безусловное участие в обсуждении будущего Европы, иначе можем забыть не только о ЕС и НАТО, но вообще о независимой политике.

Это для нас момент истины – относительно нашего европейского будущего.

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