Путинский ковчег. О кремлевских страхах

Министр обороны США Джеймс Форрестол закончил свой жизненный путь в 1949 году, шагнув из окна 16-го этажа. Трагедии предшествовало пребывание в психбольнице. Во время болезни, по свидетельству очевидцев, он бредил: "Русские идут. Они везде. Я видел русских солдат..."

Американские реалии конца 1940-х – начала 1950-х прошлого столетия удивительным образом ожили в России 2020-х – с обратным знаком. "Солдаты НАТО на нашем пороге! Натовцы идут!" Этот бред ежевечерне льется из телевизора. На днях один из завсегдатаев соловьевских "ток-шоу", мужчина средних лет – не подумайте, что ветеран, – истерил: мол, "до сих пор не могу слышать немецкую речь".

Более "дипломатичная" паранойя наблюдается у руководства МИД России. "Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций... Хочешь мира – готовься к войне", – заявил товарищ Сергей Лавров. Не отстает от своего министра и его заместитель – товарищ Сергей Рябков – с призывом "оградить Россию от финансовой и экономической системы США, чтобы избавиться от зависимости от этого токсичного источника постоянных враждебных действий".

Читайте также Градус агрессивности нарастает: насколько далеко в прошлое готов мигрировать режим Путина

Паранойя – опасная вещь. Подкрадывается незаметно, развивается стремительно. И вот уже шпионы под каждой кроватью: их ищут среди ученых и журналистов, среди домохозяек и пенсионеров, среди политиков и в собственных рядах. Соседи стучат на соседей, учителя на учеников. Но особенно "заразна", конечно, паранойя президентская. Ее усугубление несложно проследить хотя бы по путинским выступлениям на коллегиях ФСБ. В прошлом году гвоздем программы была борьба с терроризмом.

Владимир Путин похвалил свою альма-матер за "сокращение общего числа преступлений террористической направленности" – с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м, а также за предотвращение 57-ми терактов по сравнению с 36-ю, которые чекисты не допустили годом ранее. Похвала перепала даже американцам. Они удостоились благодарности за "поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой": по словам Путина, благодаря "своевременной информации, поступившей от ФБР, в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ, которые готовили "кровавые теракты в новогодние праздники".

То были, конечно, иные времена: в Вашингтоне – ковид и Дональд Трамп, которому Путин симпатизировал, в России – ковид (хотя об эпидемии, уже начавшей свой путь по территории страны, не было сказано ни слова), а с ним об руку "операция обнуление".

Зачитывая речь на нынешнем заседании коллегии ФСБ, Путин, временами нервно улыбаясь, говорил об "агрессивном сдерживании" России, о попытках "сорвать развитие страны", "вмешаться в ее демократические процедуры", "создать проблемы по внешнему периметру", "спровоцировать внутреннюю нестабильность", "подорвать наши ценности" и в конечном итоге "поставить Россию под внешний контроль".

Нашлось в этой речи место и использующим террористов зарубежным спецслужбам, и "заговору", и намекам на врагов внутренних, чьи действия "направлены на обслуживание чужих интересов", и поимке за год 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Борьба с терроризмом, впрочем, и на сей раз не осталась без внимания: по обнародованным президентом данным, в 2020 году предотвращено 72 "преступления террористической направленности" (на четверть больше, чем год назад).

Общественности не дано узнать, с какими именно безобразиями так успешно справились "рыцари щита и меча". Зато мы могли воочию наблюдать, как одновременно с судилищами над "недоотравленным" Навальным в первые два месяца наступившего года множились дела за "мыслепреступления".

Как пополнялись списки "иностранных агентов" из числа СМИ, юридических и даже особо неприятных для власти физических лиц. Итог 60 дней – 11 000 задержаний более чем в 125-ти городах, девять тысяч дел об административных правонарушениях, 90 уголовных дел. В одной только Москве под административный арест по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия отправлено в три раза больше людей, чем за пятнадцать предыдущих лет. В итоговой колонке за 2020-й год я уже делилась ощущением, что Путин словно воспроизводит крючковский путч 91-го в новой реальности.

На фоне всего происходящего в России, список граждан, попавших под санкции Европейского союза "за Навального", выглядит, мягко говоря, не слишком адекватно. Сплошь силовики. А ведь им, по нынешним российским законам, и без санкций фактически запрещено наведываться в Европу, якобы для их же собственного блага, "во избежание провокаций". А на самом деле – во избежание соблазнов остаться на Западе с реальными гостайнами в придачу.

Путин, по всей видимости, не доверяет никому, и особенно – за редким исключением – бывшим сослуживцам. Неудивительно, что нынешнее выступление перед коллегией ФСБ (чего не было, к примеру, в прошлогоднем эпизоде) он закончил обещанием новых социальных гарантий сотрудникам.

Читайте также Павел Казарин: Россия и кроличья нора

…В деревне Тимонино, что в получасе езды от Московской кольцевой автодороги, коллеги из издания Проект наткнулись на дачное товарищество Ковчег. О профессиональной принадлежности обитателей сообщает эмблема на воротах: чекистские щит и меч со звездой, а в центре библейский ковчег.

Как выяснили журналисты, цена построек, владельцами которых являются самые уважаемые местные обитатели, может доходить до 50 млн рублей. Впрочем, для некоторых генералов с их совокупным семейным доходом за многолетнюю службу сумма, как выясняется, не то чтобы неподъемная.

И все-таки "Ковчег" – это не про деньги и даже не про идею. Это про то, как устроена нынешняя российская власть с ее клановыми интересами, убогой "элиткой", скрывающей собственную паранойю за высокими заборами "У озера" или "У моря". Из той же череды "Ковчег" чекистов, которые, судя по всему, сознательно или подсознательно надеются в будущем "уплыть" от расплаты за то, что успели натворить в прошлом и настоящем. Ведь до сих пор им это удавалось.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.