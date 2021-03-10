UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путинский ковчег. О кремлевских страхах

Путинский ковчег. О кремлевских страхах

московский журналист
10.03.2021, 14:02

Паранойя – опасная вещь. Подкрадывается незаметно, развивается стремительно. И вот уже шпионы под каждой кроватью

Министр обороны США Джеймс Форрестол закончил свой жизненный путь в 1949 году, шагнув из окна 16-го этажа. Трагедии предшествовало пребывание в психбольнице. Во время болезни, по свидетельству очевидцев, он бредил: "Русские идут. Они везде. Я видел русских солдат..."

Американские реалии конца 1940-х – начала 1950-х прошлого столетия удивительным образом ожили в России 2020-х – с обратным знаком. "Солдаты НАТО на нашем пороге! Натовцы идут!" Этот бред ежевечерне льется из телевизора. На днях один из завсегдатаев соловьевских "ток-шоу", мужчина средних лет – не подумайте, что ветеран, – истерил: мол, "до сих пор не могу слышать немецкую речь".

Более "дипломатичная" паранойя наблюдается у руководства МИД России. "Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций... Хочешь мира – готовься к войне", – заявил товарищ Сергей Лавров. Не отстает от своего министра и его заместитель – товарищ Сергей Рябков – с призывом "оградить Россию от финансовой и экономической системы США, чтобы избавиться от зависимости от этого токсичного источника постоянных враждебных действий".

Читайте также
Градус агрессивности нарастает: насколько далеко в прошлое готов мигрировать режим Путина

Паранойя – опасная вещь. Подкрадывается незаметно, развивается стремительно. И вот уже шпионы под каждой кроватью: их ищут среди ученых и журналистов, среди домохозяек и пенсионеров, среди политиков и в собственных рядах. Соседи стучат на соседей, учителя на учеников. Но особенно "заразна", конечно, паранойя президентская. Ее усугубление несложно проследить хотя бы по путинским выступлениям на коллегиях ФСБ. В прошлом году гвоздем программы была борьба с терроризмом.

Владимир Путин похвалил свою альма-матер за "сокращение общего числа преступлений террористической направленности" – с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м, а также за предотвращение 57-ми терактов по сравнению с 36-ю, которые чекисты не допустили годом ранее. Похвала перепала даже американцам. Они удостоились благодарности за "поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой": по словам Путина, благодаря "своевременной информации, поступившей от ФБР, в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ, которые готовили "кровавые теракты в новогодние праздники".

То были, конечно, иные времена: в Вашингтоне – ковид и Дональд Трамп, которому Путин симпатизировал, в России – ковид (хотя об эпидемии, уже начавшей свой путь по территории страны, не было сказано ни слова), а с ним об руку "операция обнуление".

Зачитывая речь на нынешнем заседании коллегии ФСБ, Путин, временами нервно улыбаясь, говорил об "агрессивном сдерживании" России, о попытках "сорвать развитие страны", "вмешаться в ее демократические процедуры", "создать проблемы по внешнему периметру", "спровоцировать внутреннюю нестабильность", "подорвать наши ценности" и в конечном итоге "поставить Россию под внешний контроль".

Нашлось в этой речи место и использующим террористов зарубежным спецслужбам, и "заговору", и намекам на врагов внутренних, чьи действия "направлены на обслуживание чужих интересов", и поимке за год 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб. Борьба с терроризмом, впрочем, и на сей раз не осталась без внимания: по обнародованным президентом данным, в 2020 году предотвращено 72 "преступления террористической направленности" (на четверть больше, чем год назад).

Читайте также
Мнение Павла Казарина: Зеленский и Порошенко. Зачем шестому лавры пятого

Общественности не дано узнать, с какими именно безобразиями так успешно справились "рыцари щита и меча". Зато мы могли воочию наблюдать, как одновременно с судилищами над "недоотравленным" Навальным в первые два месяца наступившего года множились дела за "мыслепреступления".

Как пополнялись списки "иностранных агентов" из числа СМИ, юридических и даже особо неприятных для власти физических лиц. Итог 60 дней – 11 000 задержаний более чем в 125-ти городах, девять тысяч дел об административных правонарушениях, 90 уголовных дел. В одной только Москве под административный арест по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия отправлено в три раза больше людей, чем за пятнадцать предыдущих лет. В итоговой колонке за 2020-й год я уже делилась ощущением, что Путин словно воспроизводит крючковский путч 91-го в новой реальности.

На фоне всего происходящего в России, список граждан, попавших под санкции Европейского союза "за Навального", выглядит, мягко говоря, не слишком адекватно. Сплошь силовики. А ведь им, по нынешним российским законам, и без санкций фактически запрещено наведываться в Европу, якобы для их же собственного блага, "во избежание провокаций". А на самом деле – во избежание соблазнов остаться на Западе с реальными гостайнами в придачу.

Путин, по всей видимости, не доверяет никому, и особенно – за редким исключением – бывшим сослуживцам. Неудивительно, что нынешнее выступление перед коллегией ФСБ (чего не было, к примеру, в прошлогоднем эпизоде) он закончил обещанием новых социальных гарантий сотрудникам.

Читайте также
Павел Казарин: Россия и кроличья нора

…В деревне Тимонино, что в получасе езды от Московской кольцевой автодороги, коллеги из издания Проект наткнулись на дачное товарищество Ковчег. О профессиональной принадлежности обитателей сообщает эмблема на воротах: чекистские щит и меч со звездой, а в центре библейский ковчег.

Как выяснили журналисты, цена построек, владельцами которых являются самые уважаемые местные обитатели, может доходить до 50 млн рублей. Впрочем, для некоторых генералов с их совокупным семейным доходом за многолетнюю службу сумма, как выясняется, не то чтобы неподъемная.

И все-таки "Ковчег" – это не про деньги и даже не про идею. Это про то, как устроена нынешняя российская власть с ее клановыми интересами, убогой "элиткой", скрывающей собственную паранойю за высокими заборами "У озера" или "У моря". Из той же череды "Ковчег" чекистов, которые, судя по всему, сознательно или подсознательно надеются в будущем "уплыть" от расплаты за то, что успели натворить в прошлом и настоящем. Ведь до сих пор им это удавалось.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины владимир путин кремль власть в России
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 