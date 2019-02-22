Пять лет расстрелам на Майдане, пять лет безнаказанности

Пятая годовщина трагических событий в украинской столице - массового расстрела мирных демонстрантов на Майдане - оставила горький привкус и осадок. Минувших лет оказалось недостаточно для того, чтобы посадить на скамью подсудимых виновников трагедии. Зло, против которого боролись украинцы во время Революции Достоинства, остается не наказанным. Какие бы объяснения ни давал генпрокурор Юрий Луценко, что бы ни обещал президент Петр Порошенко, очевидно одно: справедливости, за которую боролся Майдан, нет. И наступит ли она когда-нибудь - никто не знает.

Война спишет не все

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Гибель 107 человек и ранение более тысячи участников протестов в период с 18 по 20 февраля 2014 года завершило эпоху президентства Виктора Януковича. Власть, начавшая убивать своих граждан, была обречена. Позорный побег тогдашнего главы государства и его сообщников в Россию открыл дорогу Москве к аннексии Крыма, а затем - и к оккупации части Донбасса. С тех пор, по данным украинского МИДа, на востоке Украины погибли почти 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, 1,5 миллиона стали переселенцами. И конца-краю всему этому кошмару нет.

Кто-то, возможно, считает, что новые раны, полученные украинцами на востоке страны, смогут притупить их боль от утраты Небесной Сотни (тех, кто был расстрелян в центре Киева зимой 2014-го). Но время и новые трагедии не лечат. Они только обостряют чувства - попранной справедливости, ненависти к убийцам, недоверия к тем, кто не смог наказать преступников. Оправдания тем, кто нажимал на спусковой курок в центре мирного Киева, нет и быть не может.

Война спишет не все. И я верю, что рано или поздно убийцы безоружных участников Революции Достоинства будут осуждены. Срока давности для таких преступлений нет. Есть только ощущение бессилия. Например, тогда, когда понимаешь, что 17 родителей героев Небесной Сотни уже ушли из жизни, так и не дождавшись судебных процессов над убийцами их детей. И это, наверное, самый печальный итог пяти лет, минувших после кровавой бойни в центре Киева.

Преступление без наказания

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что его ведомство собрало 988 томов в деле о преступлениях, совершенных во время "Революции достоинства", и готово передать их в суд. В расстрелах подозреваются 66 человек, которые, по данным следствия, были исполнителями (46 из них бежали в Россию и находятся в розыске). Среди тех, кто отдавал преступные приказы - тогдашний президент Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и другие высокопоставленные в то время лица. Для всех них Генпрокуратура Украины (ГПУ), как в свое время для Януковича, просит у Верховной Рады разрешение на специальную процедуру - заочный суд.

Но и к обнародованной Луценко информации все еще остается много вопросов. Например, можно ли считать расстрел на Майдане частью спецоперации российских спецслужб (представители которых в то время были в украинской столице) по аннексии Крыма и дальнейшей оккупации Донбасса? Если - да, то будут ли заведены уголовные дела против сотрудников ФСБ России? Почему участники кровавых событий зимы 2014 года до сих пор продолжают службу в силовых органах Украины? Какова роль трех предшественников нынешнего шефа ГПУ в расследовании убийств на Майдане? Кто и по какой причине выпустил из СИЗО обвиняемых в расстрелах бывших "беркутовцев", сбежавших затем в Россию? Ответят ли за это судьи? Ответят ли перед законом те, кто потом тщательно прятал следы преступления - оружие?

Ответов на эти и многие другие вопросы пока нет. Их хотелось бы получить, как можно скорее. Украинцы - народ терпеливый, но до определенного момента. И это должны помнить, как представители нынешней власти, так и те, кто им придет на смену.

Зеленский - это оценка украинцами последних пяти лет

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Потеря украинцами веры в справедливость можно считать главным итогом последних пяти лет. Да, революция достоинства позволила украинскому государству сделать огромный шаг вперед - в сторону Европы - и начать процесс создания единой православной церкви. Да, совместными усилиями украинцы строят современную армию и борются за независимость своей страны. Но вместе с тем в государстве продолжает процветать коррупция, суды все также выносят сомнительные приговоры, политическая элита погрязла в офшорах и роскоши. А лучшим бизнесом в Украине была и остается государственная служба: ноль вложений, максимум дивидендов.

Ожидания, которые украинцы возлагали на новую власть, не оправдались. И это - не преувеличение. Это - констатация факта, подкрепленная социологией. Комик Зеленский, лидирующий сейчас в президентской избирательной гонке, - это красноречивый ответ на вопрос, как украинцы оценивают пять лет, минувшие после Майдана. Избиратели готовы верить художественному руководителю студии "Квартал-95" и его киногерою - учителю Голобородько, ставшему президентом, а не тем, кому пять назад они выдали кредит доверия.

Нынешняя власть обещает построить мемориал героев Небесной Сотни. Но лучшим проявлением почтения памяти погибших могла бы стать та Украина, о которой они мечтали и за которую они погибли. Страна со справедливой властью, честным судом, развитой экономикой, богатыми гражданами. Страна, в которой нынешнее и будущие поколения украинцев будут чувствовать себя уверенно и защищенно.

Небесная Сотня за это погибла. А мы это должны воплотить в жизнь. Иного пути нет.

Комментарий опубликован на сайте Deutsche Welle

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