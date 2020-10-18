Пять вопросов Зеленского на выборах: а зачем вы спрашиваете? Все просто – это приманка

Президент Владимир Зеленский внезапно анонсировал, что местные выборы у нас будут совмещены с опросом населения. И зададут населению пять вопросов.

Эти пять вопросов интересны, в первую очередь, тем, что в них нет ни малейшей системы. Как будто они взяты с потолка. И к каждому из них возникает ряд дополнительных вопросов.

Во-первых, интересуется президент, поддерживает ли народ пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Разумеется, простой человек всегда рад приговорить коррупционера к семи годам расстрела. Однако этот вопрос звучал бы чуть менее смешно, если бы по правую руку от президента не сидел глава его офиса Андрей Ермак. Вся страна с интересом наблюдала за пленками Гео Лероса, на которых его брат Денис рассказывает о том, как готов трудоустраивать людей во власть за небольшую мзду.

Поскольку на карьере главы Офиса президента это не сказалось, уже понятно, что строгость кар против коррупционеров на Банковой компенсируется их очень избирательным назначением.

Во-вторых, спрашивают у нас, поддерживаем ли мы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Сразу туча вопросов.

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1. Если бы это был не опрос, а референдум, то такой вопрос на него вообще нельзя было бы выносить – Конституция прямо запрещает на референдуме обсуждать налогообложение.

2. Простите, а почему именно этих двух областей? Чем они заслужили? И речь идет об оккупированных территориях или обо всей территории областей, включая Краматорск, Мариуполь и Северодонецк? А если об оккупированных, Крым уже по привычке забыли?

В-третьих, поддерживает ли народ сокращение количества депутатов до трехсот?

Вероятно, Зеленский был чем-то очень занят в 2000-м году. Потому что тогда на эту тему проводился не опрос, а самый что ни на есть официальный референдум. И почти 90% украинцев эту идею поддержали. Юридически уже можно пытаться воплотить результаты этого референдума в жизнь, было бы желание. Или Владимир Александрович полагает, что за эти двадцать лет народ передумал и стал больше ценить многочисленность депутатского корпуса.

В-четвертых, спрашивает президент, поддерживает ли народ легализацию каннабиса в медицинских целях для тяжело больных?

С одной стороны, нужно отдать должное: этот вопрос действительно назрел. Ситуация в Украине была бы анекдотической, если бы не приводила к страданиям тысяч людей.

У нас действительно запрещены даже медпрепараты на основе каннабиса – тогда как, например, разрешены на основе опиатов, много более вредных и опасных. И формулировка в вопросе относительно мягкая.

Другое дело – что это точно не вопрос, который стоит задавать избирателю на местных выборах – просто в силу того, что медицинские познания "простого человека" оставляют желать лучшего. Это вопрос, в которых надо слушать мнение профессиональных медиков и смотреть на международный опыт.

В-пятых, главе государства хочется узнать, поддерживает ли народ право Украины на использование гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму.

Украинский народ, со всей очевидностью, против не будет. Со всей очевидностью, против сами гаранты безопасности. Так что вопрос не по адресу.

Зачем же это все?

Зачем весь этот опросник, на часть вопросов из которого ответы давно известны, на часть – не имеют смысла, а часть имеет смысл задать вовсе не избирателям местных выборов?

Почему опрос надо было проводить именно после местных выборов?

Он не имеет юридической силы референдума, а раз так – проще было заказать исследование нормальной социологической конторе.

Кто за это будет платить?

Представители "Слуги народа" что-то говорили о частных средствах. С каких пор частные лица проводят опросы по стратегическим вопросам на выходе из избирательных участков? Что это за лица?

Разгадка одна. И она довольно проста.

Это приманка.

Президенту донесли социологию – реальную, не причесанную. В Офисе президента осознали, что успех президентских и парламентских выборов повторен не будет. Хуже того, результат местных не просто не позволит "Слуге народа" укрепиться в местной власти – он продемонстрирует резкое и стремительное падение рейтингов пропрезидентской силы. Он покажет разочарование. То самое разочарование, о котором говорил журналист Би-Би-Си Стивен Сакур, заставив президента Зеленского нервно смеяться.

Чтобы сгладить этот эффект, нужно затащить на избирательные участки как можно больше электората Зеленского. Любой ценой.

Этот опрос – средство мобилизации электората. Вопросы в нем такие "разнобойные" потому, что изначально направлены на самые разные группы избирателей. Подозреваю, что изначально вместо "пожизненного заключения за коррупцию" и "Будапештского меморандума" обсуждали возвращение к смертной казни и ядерному статусу – любимые "приманки" для поверхностно знакомых с устройством мира граждан. Но, к счастью, отказались под влиянием кого-то, кто минимально понимал, какую реакцию это вызовет у зарубежных партнеров, и вернулись к более мягким версиям.

Расчет строится на то, что люди, горя желанием высказаться по этому поводу, придут и проголосуют за политическую силу президента, который их вызвал на такой диалог.

Да, это очень нелепо и плохо согласовывается с демократией вообще и украинской политической традицией в частности.

Зато хорошо согласовывается со сценарием юмористического телесериала.

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