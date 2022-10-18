Рамштайн – не только военная помощь Украине. Это системная трансформация украинской армии

12 октября в Брюсселе прошло шестое заседание Ukraine Defence Contact Group, известной как "формат Рамштайн". Приоритетом встречи являлось укрепление ПВО Украины.

О чем договорились.

1. Чтобы не терялась нить в круговороте событий, повторим кое-что.

Прикладное значение "Рамштайна" следует измерять как минимум по двум основным параметрам, тесно связанным между собой.

Первый – это качество и количество военной помощи, которая поступает прямо сейчас, а также будет оказана в средне- и долгосрочной перспективе.

Второй – это системная трансформация украинской армии на фоне активных боевых действий. Чего не было в подобных масштабах со времен Второй мировой войны.

В чем суть трансформации? Если визуализировать – это поиск ответа на детский вопрос "кто сильнее – боксер или каратист?".

Как вы помните, за рубежом наши шансы на успешную оборону поначалу оценивали очень скромно. Потому что извне это выглядело как схватка большой советской армии (второго в мире боксера-супертяжеловеса) против маленькой советской армии (соперника на три-четыре веса легче).

Мелкий боксер избежал нокаута на первых секундах, чем вызвал симпатии публики, но не более. Ибо вопросом времени (порядка двух месяцев) оставалось, когда его советский ресурс закончится.

Умные люди мне разъяснили, что, несмотря на все реформы и боевой опыт 2014-2021 годов., планирование обороны в нашей армии осуществлялось по советским лекалам. На основе т.н. "баланса оборонных потенциалов". Грубо: если у вероятного противника 10 танков – у тебя тоже должно быть 10 подобных танков.

В противостоянии с Россией это явно тупиковый подход. Тем не менее его адепты никуда не делись.

В конце февраля 2022-го на Украину обрушился огромный советский "оборонный потенциал". За счет талантов и стойкости нашей армии (отчасти – за счет поставленных западных систем ПТРК/ПЗРК) мы выдержали первый удар, но наш небольшой советский потенциал (снаряды, танки, системы ПВО и др.) начал стремительно таять.

В итоге встал острейший вопрос – чем компенсировать? Либо пытаться сохранить/нарастить вес боксера за счет поиска советских вооружений (что нереалистично). Либо пытаться превратить боксера в каратиста, оснастить его асимметричными средствами в виде западных вооружений (что неведомо). А в идеале – вручить ему пистолетик, дабы нивелировать преимущества тяжеловеса.

Еще раз подчеркну: в марте руководству Министерства обороны Украины пришлось одолеть неслабое сопротивление тех, кто всю жизнь планировал на основе "баланса потенциалов" и категорически отказывался менять подход. Эти люди требовали советских танков и самолетов, снарядов 122/152 мм, советских же средств ПВО и т.д. Хотя прекрасно знали, что в нужных количествах их НЕТ И НЕ БУДЕТ.

Форсирование перехода на западные вооружения – это политическое решение и чистый волюнтаризм министра обороны Алексея Резникова. Ведь в марте не было понятно, к чему это приведет. От слова совсем.

Помимо всех тонкостей, собственно, с получением железа, важным отличием является западный подход к планированию – на основе "спроможностей" (capabilities). Грубо говоря: если у противника 10 танков – тебе нужна способность гарантированно уничтожить 10 танков, которая может распадаться на несколько составляющих.

Разведка – чтобы оперативно выявить. Дальнобойное и точное оружие – чтоб поразить на дальних подступах, пока они едут, и/или разнести в хлам логистику, чтоб они остановились или не могли стрелять. ПТРК, дабы встретить. И собственно танки. Только при наличии всего остального их может быть не 10, а условно три. Но с более дальнобойной пушкой, лучшей системой наведения, лучшей броней и т.д.

Планирование на основе "спроможностей" – это подход НАТО, который начал внедряться и у нас. Но при наличии исключительно советских ОВТ, только в меньших количествах, он объективно был несколько декоративным. Ибо планировать на такой основе – страшно, потому что нужно брать на себя ответственность. Не все к этому готовы даже сейчас.

С весны Минобороны параллельно решает две задачи: 1) ищет все советское, что может воевать. Чтобы не обрушился потенциал маленького боксера; 2) наращивает несоветский потенциал за счет западных вооружений. Дабы обеспечить качественные преимущества. Ибо соперничать в количестве – это тупик.

К слову, эти преимущества (например – стрелять меньше, но точнее) нужно еще суметь реализовать.

Так вот "Рамштайн" под чутким руководством американцев стал не только площадкой для формирования коалиции и привлечения помощи, но и инструментом приучения к планированию на основе "спроможностей". Что далеко не всем нравится.

Ибо нельзя просто сказать "мне надо 1000 танков и 100 цезарей, ищите, где хотите". Нужно обосновать, какую задачу предстоит решить. Посчитать, сколько на это есть ресурсов и как ими распорядиться. Американцы предлагают поместить все намерения и потребности в "reality box". Ибо ресурсов всегда не хватает. И уже на основе реальной картины планировать.

Изменение подхода к оборонному планированию тянет за собой тысячу других изменений – от подходов к логистике до реформы военного образования и пересмотра штатной структуры подразделений.

В общем, "Рамштайн", кроме прочего, заставляет трезво смотреть на вещи. Понимать, где есть неустранимые зависимости, где есть ниши для нашего ВПК и т.д. Когда все эти подходы будут опробованы и станут частью рутины, наша армия значительно изменится.

2. А теперь запишем в столбик, что уже изменилось.

Что уже Украина получила в качестве помощи?

Для защиты неба:

- ПЗРК (сотни): Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer.

- ЗРК/ЗСУ: Gepard, Iris-T, на подходе – NASAMS и Hawk. Понятийно решен вопрос по Crotale, идет прикладная дискуссия по SAMP-T.

- РСЗО (уже десятки): M142 HIMARS, M270, Mars II. Ожидается еще минимум один тип установок из этого семейства.

Ствольная артиллерия (сотни единиц):

- 155-мм буксируемая – М777, FH70;

- 155-мм САУ – PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana;

- 105-мм – M101, L119.

Все это – с боеприпасами, которых уже получено и выстреляно больше, чем было до 24 февраля.

Десятки типов (сотни единиц) бронированной техники – БТР, БМП и ББМ. Все эти M113, VAB, FV 103 Spartan, Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, разные MRAP.

Дюжина типов (тысячи единиц) ПТРК.

Для подавления вражеской ПВО и РЭБ получены и приспособлены к применению неожиданным для врага способом антирадарные ракеты HARM.

После эпической комбинации при участии нескольких стран получены пусковые установки и ракеты Harpoon для борьбы на море.

Это – не считая целого семейства радаров ANTPQ (в т.ч. типов, которые раньше нам не передавались), дронов разных типов, средств связи, специального софта, инженерного оборудования и многого другого.

Сравните с тем, что из этого было в марте. А год назад? Представьте, что ничего этого могло в принципе не быть. Ибо не все этому рады…

Плюс уже тысячи украинских бойцов и командиров прошли обучение на западе. До весны будет еще порядка 20 000 только в рамках британской инициативы INTERFLEX. Около 15 000 собирается обучить ЕС. Постепенно будет наращиваться масштаб коллективных тренировок до батальонного уровня.

Практически все тяжелое западное оружие из списка получено в привязке к "Рамштайну". Реалистично – с мая.

Причем мы постепенно уточняли просьбы к структуре помощи: сначала это были платформы в штуках, затем в виде organic unit, затем на основе mission oriented approach.

Осталось только две качественно новых позиции: танки и самолеты. На фоне того, что уже передано, сам факт передачи тех же танков не выглядит чем-то аж таким политически драматичным для передающего.

Нюанс в том, что передача любых танков должна быть подкреплена системой недешевой логистики и поддержки. Условный американский боевой танк Abrams отверткой в поле не очень-то починишь. Уже сейчас есть случаи, когда САУ прекрасно стреляет, но в самый неподходящий момент электроника говорит – нет, никто никуда не едет, смените масляный фильтр.

3. Теперь о Рамштайне-6.

Темой №1 было усиление украинской ПВО/ПРО. Если вы обратили внимание, то СРАЗУ после встречи Пентагон четко обозначил намерение помочь выстроить интегрированную систему ПВО/ПРО из разных систем.

И сразу же прозвучали заявления от Испании (о Hawk), Нидерландов и Британии – о передаче ракет. Затем прозвучало заявление Франции о Crotale. И это не конец.

Для полной ясности. Наша система ПВО несет потери. Компенсировать советскими системами невозможно – просто в доступе нет нужного количества. Рано или поздно будет уничтожена критическая масса наших ЗРК и в какой-то момент закончатся ракеты.

Вариант с разработкой собственной линейки ЗРК никто не отбрасывает, но это годы. Единственный реалистичный выход на обозримое будущее – усиливать ПВО/ПРО за счет западных платформ.

Для понимания, почему решения были приняты так быстро.

Обстрел россиянами – это эмоциональный фон, который очень помог. Но главное – в другом.

По итогам Рамштайна-5 была раскрыта информация, что министр Резников уведомил коллег о стремлении Украины построить систему ПВО/ПРО из трех эшелонов. Украинская сторона представила свое видение.

Разновидностей систем ПВО/ПРО не так много. Их ТТХ плюс-минус известны. Цепочка эшелонирования систем наземного базирования, где в самом низу находится условный Stinger, а наверху условный THAAD – предсказуема. Вариации в целом также понятны. Например, системы морского базирования – это вопрос будущего, а вот авиационные – это очень актуально.

Т.е., это конструктор, который надо собрать, отталкиваясь от наших потребностей с поправкой на реальность.

Если методом исключения отбросить те системы, которые точно не походят или являются рисковыми по разным причинам, то выбор не очень богатый.

Поскольку нужно решить вопросы с:

1) пусковой платформой/установкой;

2) ракетой;

3) обучением персонала;

4) финансированием.

Все это должно быть совместимо для автоматизированной системы управления. Искомых железяк должно быть достаточное число, они должны быть обеспечены боеприпасами и оплачены.

Поэтому вариантов не так много. Минобороны их выкатило для изучения в августе. Сначала в письменной форме. Затем уже на общей встрече.

Это действительно кропотливый труд, ибо страны не горят желанием делиться информацией о запасах ПВО/ПРО. Например, в НАТО есть Греция и Турция со своей атмосферой, есть Венгрия и т.д. Собрать все это воедино в виде осмысленного реалистичного предложения – это само по себе вызов.

Поэтому в Брюсселе, среди прочего, партнерам было предложено направить в Украину оценочную миссию наподобие той, которая приезжала в ноябре 2021 года. Чтобы они лучше оценили потребности наших Воздушных сил в целом и зенитных ракетных войск в частности. Уже с учетом реалий войны.

Одним словом, почва была подготовлена, и процесс пошел.

Не нужно питать иллюзий. Значимое количество систем ПВО не появится завтра – это месяцы. Но это тектонический сдвиг.

4. Еще один важный момент – это запуск инструментов финансирования и кооперация стран для реализации конкретных проектов в интересах Украины.

На сегодня уже запущены:

- Фонд с лидерством британцев.

- Фонд с лидерством Дании.

- Фонд на основе межправительственного соглашения с Францией.

- Наполняется деньгами профильный механизм ЕС.

Дания, Германия и Норвегия уже договорились о финансировании 16-ти словацких САУ.

Аналогичный проект обсуждался в Брюсселе на встрече министра обороны Резникова с министром обороны Канады Анитой Ананд.

В целом, начиная с Рамштайн-4, все больше внимания уделяется вопросам ремонта, обслуживания и производства оружия для Украины.

Кроме оружия, речь шла о системной поддержке всякими не летальными опциями (топливо, медицина, логистика). В том числе – в контексте зимы. Ибо отдельным испытанием будет размещение армии в ситуации, когда нельзя использовать казармы (палатки + генераторы + системы обогрева).

В целом – "Рамштайн-6" прошел хорошо.

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