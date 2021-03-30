UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Раскол в Голосе: люди не умеют друг с другом разговаривать. Это болезнь нашего общества

Раскол в Голосе: люди не умеют друг с другом разговаривать. Это болезнь нашего общества

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
30.03.2021, 10:01

Уважаемые депутаты партии Голос, я как избиратель не давал вам мандата на то, что сейчас происходит. Я голосовал не за это (укр)

Останніми днями в партії Голос модно робити публічні заяви, тож я також хочу зробити публічну заяву, як виборець Голосу.

Нещодавно я писав про класичні вади українського політикуму: недостойним людям дуже легко зібратися разом, бо вони збираються не за цінностями, а за інтересами. А достойним людям дуже важко зібратися разом, бо вони збираються за цінностями, і будь-які розбіжності у цінностях трактуються як привід для розходження. Тому недостойні люди завжди згуртовані, а достойні розпорошені й атомізовані.

Я п'ять років був свідком, учасником (а часом і модератором) багатьох невдалих спроб достойних людей зібратися разом. Близькі друзі знають, як я стомився від того. І тепер, коли нарешті у достойних людей є фракція у парламенті (чого не було у минулому скликанні), я як виборець не готовий мовчки спостерігати за тим безладом, який відбувається.

Причина всіх подій полягає не в тому, що хтось не так проголосував, а хтось щось не те сказав. Причина полягає не в тому, що статут партії має недоліки. Причина полягає не в тому, що хтось когось не підтримав, а натомість підтримав щось не те. Це все нескладно виправити. Це дрібнота, наслідки.

Причина насамперед полягає в тому, що люди не вміють одне з одним розмовляти. Розмовляти про цінності, про стратегію, про плани дій, про червоні лінії, про цілі та інструменти.

Ця хвороба нашого суспільства, характерна для сімейних і ділових відносин, для політиків та сусідів. Для всіх сфер життя.

Але в політиці вона загрозливіша і впливатиме на більшу кількість людей. Врешті – на всіх громадян і громадянок України, бо щось важливе хороше не буде зроблено, а щось погане буде зроблено через те, що люди не вміють розмовляти.

Так що, шановні пані і панове, покажіть приклад. Зачиніть за собою двері і за зачиненими дверима говоріть між собою, аж поки не зрозумієте одне одного і не домовитеся. Громадянське суспільство готове вам надати допомогу медіацією.

Врешті, я як виборець не давав вам мандату на те, що зараз відбувається. Я голосував не за це.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
голос Валерій Пекар партія Голос Розкол в Голосі
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 