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Разговор Путина и Байдена завершился ожидаемо. Никаких фундаментальных прорывов не было

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Разговор Путина и Байдена завершился ожидаемо. Никаких фундаментальных прорывов не было

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
08.12.2021, 08:04

А если какие-то договоренности и имели место, нам о них не скажут

Стороны позаботились о том, чтобы информация оставалась максимально ограниченной и сухой. Например, отказавшись от заявлений президентов по итогам переговоров в пользу пресс-релизов и создав чуть ли не "стерильную" информационную среду, жестко ограничив участие СМИ и своей аппаратной бюрократии. 

Мне лично уже вторые переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина и сопутствовавшие им публикации в прессе, заявления и телодвижения сторон, говорят о следующем: 

1. Страны Европы и США готовы к прагматичному, взвешенному разговору с Россией, и даже готовы негласно вести диалог в категориях "красные линии" и "зоны интересов", но не могут ничего гарантировать по политико-идеологическим причинам. 

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2. Российское политическое руководство довольно активизацией диалога с Западом, даже если он не приносит сиюминутных результатов. Сам факт пункта №1 является в восприятии Москвы приемлемым сдвигом с мертвой точки. К тому же, в отношениях двух стран заметны сдвиги, хоть и незначительные, даже санкции против Северного потока-2 и ограничения против российского суверенного долга не включили в оборонный бюджет США. 

3. РФ преследует две тактические цели в разговоре с США – склонить Вашингтон к совместному давлению на Украину по имплементации Минских соглашений и добиться от Байдена хотя бы признания и принятия "красных линий" Кремля, а именно – недопущения расширения НАТО на восток и включения в Альянс Украины. 

4. РФ преследует и глобальную цель, и она вполне рациональная – добиться своего признания в качестве сильного равноценного игрока на мировой арене с закрепленной "зоной безопасности"/"зоной интересов"/"сферой влияния" и возможностями "продавать" свои посреднические, силовые, миротворческие услуги странам Запада. 

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5. США и страны Европы остаются на прежних позициях по поводу Украины, признавая именно Минские соглашения в качестве основы урегулирования конфликта с РФ, и это противоречит позиции нашего Офиса президента последних месяцев, что может быть проблемой в ближайшем будущем. 

6. Повестка дня американско-российского диалога гораздо шире, чем у нас представляют или хотят представлять. Мне кажется, кроме Украины, есть еще несколько вопросов, которым США придают не менее важное значение в переговорах с Путиным, а именно – ядерное нераспространение (в контексте Ирана), противостояние с Китаем (в контексте "стратегической стабильности") и киберугрозы. 

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7. У нас очень слабая позиция по отношению к теме переговоров. Все, что я наблюдал, – это либо смешки по поводу неспособности РФ ничего создать, либо повторения мантр 2014 года про "единый западный фронт" и "ядерные санкции", либо зрада в стиле "Путин нападет" и "Все пропало". 

8. К сожалению, у нас нет попыток ответить на вызовы, которые ставит перед нами этот диалог, а именно: поиск альтернативы Минску, меняющаяся функция РФ для Запада, переориентация США на другие проблемы, деактуализация нашей политики безопасности после 2014 года, основанной на вере в НАТО.

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владимир путин переговоры куса илия Байден Джо война россии с украиной
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