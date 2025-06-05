Путин водит США за нос, но у Трампа осталось мало времени для окончательного решения

Все, что происходило на переговорах в Стамбуле в последний месяц, сводилось к одной игре: украинцы совместно с европейцами и частью республиканцев подталкивали Трампа к тому, чтобы он признал очевидный факт: Путин водит его за нос и пора вводить более жесткие санкции.

Россияне играли в игру "Трамп, не вводи санкции" (программа-минимум – дотянуть до летних каникул и отложить этот вопрос на осень). Вчерашний разговор показал, что в этой игре пока выигрывает Путин.

Львиная доля разговора была посвящена Ирану и возможной помощи РФ в ядерном соглашении с Ираном. И это при том, что аятолла де-факто послал Трампа, заявив, что Иран не откажется от обогащения урана. Более того, Россия уже не имеет такого влияния на Тегеран и возможности Путина, мягко говоря, ограничены.

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Важно обратить внимание на то, что Путин также провел телефонный разговор с новым папой. Кремль прекрасно понимает роль нового папы в возможностях влияния на внутреннюю политику США. Пока что это был звонок-знакомство. Но Кремль начинает думать, как играть на этом поле. Мы же пока здесь почти не играем.

А теперь о главном. Путин, по сути, через Трампа анонсировал, что в ближайшие дни будут удары по Украине. Но мы уже переживали это не раз, и ничего нового здесь нет, тем более что о ядерном оружии россияне даже не заикаются. Главный вопрос, будет ли "Орешник". Если нет, это подтвердит гипотезу, что "Орешник" – все еще разовая история.

Но главное другое: к осени Трамп окажется в ловушке.

Путин водил его за нос по Украине, и сейчас будет то же самое по Ирану. Осенью стартует избирательная кампания, и у Трампа будет два варианта: либо республиканцы сознательно идут на потерю большинства в Конгрессе, либо Трамп вводит санкции против России.

Безусловно, все, что делает Трамп, вызывает злость. Но напомню: без американского оружия, которое нам будут закупать европейцы, мы не выстоим. Поэтому сейчас нельзя обижаться на него. К сожалению, так устроена реальная политика.

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