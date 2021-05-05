Разве это жизнь?! Вот при СССР ...

В советском союзе были плюсы и минусы.

Минусы – вас могли расстрелять или отправить в Гулаг.

Плюсы – отправляли не всех и можно радоваться, что ты выжил. А если еще и написать правильную анонимку, то можно увеличить жилплощадь на целых 7 метров за счет комнаты соседа, за которым придут в три утра.

Минусы – нечего было есть.

Плюсы – радость от того, что достал колбасу по блату.

Минусы – вы никуда не могли поехать.

Плюсы – экономия на заграничных поездках.

Минусы – вы жили бедно и средняя зарплата была ниже, чем сейчас в Украине.

Плюсы – ваши соседи тоже жили бедно и не было успешного одноклассника, который теперь бесит своими фото.

Минусы – могли отправить в Афганистан умирать.

Плюсы – гордость за великую страну, которая может всем показать кузькину мать.

Минусы – машина как роскошь.

Плюсы – нет пробок.

Минусы – железный занавес, никакого тебе Голливуда или международных трансляций.

Плюсы – интересный чемпионат по футболу, ведь ты не видишь, как играют в Англии.

Минусы – туалетная бумага появилась позже, чем в США появились цветные телевизоры.

Плюсы – да нафига та туалетная бумага, жрать все равно нечего.

В Украине же так печально. Как и в США, и ЕС. Пошел в магазин и купил колбасу. И никакой радости. Колбаса и колбаса. А где же азарт? Приключения? Чувство, что ты победитель, если идешь домой с колбасой?

Пошел и купил картошку. А где же радость от того, что с ранней весны выезжаешь на природу и занимаешься физическим трудом? И свою картошку вырастил сам. И гордишься прямо своей картошкой. Никакой химии. Чистый продукт.

Разве могут понять эти простые радости современные дети? А эти скучные европейцы, у которых уже 70 лет все тупо хорошо. Слабаки. Разве это жизнь.

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