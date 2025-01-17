Как оценивать ядерные риски? В популярных дискуссиях, а порой и в политических решениях, распространённым подходом является количественная оценка уровня риска через определение конкретного процента вероятности применения ядерного оружия.

Похоже, что администрация США, завершающая свой срок, также придерживалась этого метода. В марте 2024 года сообщалось, что администрация Байдена оценила риск применения ядерного оружия во время Харьковского наступления осенью 2022 года как 50-процентный.

Недавно государственный секретарь Блинкен, отвечая на вопрос о серьёзности ядерного шантажа Путина, подчеркнул, что даже изменение вероятности с пяти до 15 процентов является значительным увеличением риска.

В следующих абзацах я объясню, почему такие оценки являются принципиально ошибочными. Важно, что моя критика направлена не против самих процентов (с которыми я также не согласен), а против методологии, лежащей в основе этих оценок.