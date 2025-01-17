Як оцінювати ядерні ризики? У популярних дискусіях, а подекуди й серед політичних рішень, поширеним підходом є кількісна оцінка рівня ризику через визначення конкретного відсотка ймовірності застосування ядерної зброї.

Схоже, що адміністрація США, яка завершує свою каденцію, також дотримувалася цього методу. У березні 2024 року повідомлялося, що адміністрація Байдена оцінила ризик застосування ядерної зброї під час Харківського наступу восени 2022 року як 50-відсотковий.

Нещодавно державний секретар Блінкен, відповідаючи на питання про серйозність ядерного шантажу Путіна, наголосив, що навіть зміна ймовірності з п’яти до 15 відсотків є значним збільшенням ризику.

У наступних абзацах я поясню, чому такі оцінки є принципово помилковими. Важливо, що моя критика спрямована не проти самих відсотків (з якими я також не погоджуюся), а проти методології, яка лежить в основі цих оцінок.