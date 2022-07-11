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Реальные залеты по САП, НАБУ и Татарову не впервые подрывают доверие к украинским властям

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Реальные залеты по САП, НАБУ и Татарову не впервые подрывают доверие к украинским властям

глава правления Центра противодействия коррупции
11.07.2022, 17:06

У Украины могут начаться проблемы с поставками оружия. Причина тому не новая: заблокирован конкурс на руководителей САП, НАБУ и фигура Олега Татарова

Конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение к президенту США Джо Байдену с призывом проверить "вероятные связи" главы Офиса президента Украины Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией.

Куда бы ситуация с заявлениями Спартц ни развивалась дальше, Украина может получить проблемы с поставкой оружия.

Из всех обвинений конгрессвумен наиболее твердые: заблокированы конкурсы на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, а также фигура заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова.

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Если по остальным аргументам власть может отбиваться, то по вышеперечисленным – никаких шансов (потому что каждая столица в деталях знает эти истории).

Эти, подчеркну, реальные залеты власти по САП, НАБУ и Татарову уже не в первый раз подрывают доверие к украинским властям. Эти реальные аргументы уже не в первый раз бьют по поддержке нас западными союзниками (по крайней мере, части их элит).

Отдельные игроки специально используют эти, повторюсь, реальные залеты нашей власти с целью подорвать поддержку Украины.

Лучший способ такие атаки остановить – это снять реальные претензии, а не наезжать на конгрессвумен (безотносительно чистоты мотивов последней).

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Назначить победителя конкурса руководителя САП. Прекратить блокировать конкурс на главу НАБУ. Уволить подозреваемого в коррупционном преступлении Татарова, работавшего на марионеток кремля.

И все – самые жесткие претензии сняты. Поля для атаки в поддержку Украины нет. Поставке оружия ничего не угрожает.

Но, похоже, что наихудшей части Офиса президента важнее сделать САП/НАБУ неработающими и сохранить Татарова в должности. В голове не укладывается.

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набу сап поставки оружия Олег Татаров виктория спартц поддержка запада
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