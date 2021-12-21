Протеже Зеленского проиграл в битве за САП. Провластные члены комиссии саботируют решение

Сегодня, 21 декабря, завершился конкурс на главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Победил по баллам детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, набрав 246 баллов. Кандидат от Офиса президента – прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Синюк – набрал 229 баллов. Простая математика, надо просто завершить процедуру и признать Клименко главой САП.

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То, что устроил Офис президента Владимира Зеленского на этом конкурсе – просто нанесение реального ущерба нашим отношениям с Западом, и оскорбление для нашего государства.

Члены конкурсной комиссии, которые назначены коалицией Слуг народа, ОПЗЖ, Довіра, и За майбутнє, не голосуют и не признают Клименко главой САП. А члены комиссии, делегированные международными организациями, иностранцы, убеждают украинцев в комиссии, какой огромный ущерб нанесет Украине провал голосования за назначение Клименко, и требуют признать результаты, говорят о последствиях, пытаются пристыдить, посмотрите тут.

Справка. За решение объявить Александра Клименко победителем конкурса на главу САП За решение объявить Александра Клименко победителем конкурса на главу САП не проголосовали пятеро из шести членов комиссии от Верховной Рады Елена Бусол (За майбутнє), Евгений Соболь ( Слуга народа ), Екатерина Коваль (За майбутнє), Андрей Гуджал ( ОПЗЖ ) и Богдан Романюк (Довіра).

Я напоминаю, что главу САП в стране не могут выбрать 15 месяцев. А ведь в ведении САП дела по всем олигархам – и по Игорю Коломойскому, и по Ринату Ахметову, и по замглавы ОП Олегу Татарову, и по Слугам народа. То есть происходит сознательное блокирование работы антикоррупционных органов. И президент США Джо Байден 1 сентября 2021 года подписал декларацию с президентом Зеленским, что конкурс на главу САП будет разблокирован немедленно. Немедленно – так и было записано.

Президент Украины, премьер-министр и глава Нацбанка подписали обязательство перед МВФ избрать главу САП до 21 ноября 2021 года. Как можно срывать обязательства президента Украины перед президентом США и МВФ? Мы уже несколько раз срывали все сроки.

Если власть сорвет назначение Клименко главой САП, репутационный ущерб получит Украина, но и для Офиса президента это даром не пройдет.

В чьих интересах продолжают срывать назначение главы САП спустя столько месяцев на глазах у всего мира, наших западных союзников, всего нашего общества?

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