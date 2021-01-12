Реформа медицины должна была стать вашим настоящим успехом, господин Шмыгаль. А не дороги

Господин Шмыгаль!

У вас есть все для успеха. У вас есть все для реформ. У вас есть все для достижений.

До сих пор.

За вами большинство в парламенте. За вами большинство в комитетах. За вами Кабмин.

За вами силовой блок, губернаторы, лояльные олигархи и президент Владимир Зеленский.

Уже 10 месяцев.

Такой власти, такого единства и такого кредита доверия не было практически ни у кого до вас. Но.

Нет успеха. Нет реформ. Нет достижений.

На марше. Парад глупых заявлений, глупых назначений, глупых обещаний.

Прожигание времени, надежд и денег. В разгар коронавируса.

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Вы думаете про дороги, тратите на дороги и пиаритесь лишь на дорогах.

Запомните. Дороги ремонтировали до вас. Дороги ремонтируете вы. Дороги будут ремонтировать после вас.

Дороги – это не реформа, не успех и не достижение. Этим никого не удивить и ради этого не становятся президентами и премьерами страны.

В нашей стране. Дороги, зачастую ведут к коррупции, а не в Википедию.

Реформа. Вам нужна одна абсолютно конкретная реформа.

Медицина. Могла и должна была бы стать вашим настоящим большим успехом.

Реформа, которая сможет изменить к лучшему течение жизни конкретной отрасли и конкретных людей, – пациентов и врачей.

Увидел. Сказал.

В ответ.

Он назвал отъезд украинских врачей из Украины не патриотичным шагом и с гордостью сообщил, что украинский врач теперь будет получать от 9 500 гривень в месяц.

К сожалению, он так ничего и не понял...

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