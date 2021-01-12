Реформа медицины должна была стать вашим настоящим успехом, господин Шмыгаль. А не дороги

Господин Шмыгаль!
У вас есть все для успеха. У вас есть все для реформ. У вас есть все для достижений.
До сих пор.
За вами большинство в парламенте. За вами большинство в комитетах. За вами Кабмин.
За вами силовой блок, губернаторы, лояльные олигархи и президент Владимир Зеленский.
Уже 10 месяцев.
Такой власти, такого единства и такого кредита доверия не было практически ни у кого до вас. Но.
Нет успеха. Нет реформ. Нет достижений.
На марше. Парад глупых заявлений, глупых назначений, глупых обещаний.
Прожигание времени, надежд и денег. В разгар коронавируса.
Вы думаете про дороги, тратите на дороги и пиаритесь лишь на дорогах.
Запомните. Дороги ремонтировали до вас. Дороги ремонтируете вы. Дороги будут ремонтировать после вас.
Дороги – это не реформа, не успех и не достижение. Этим никого не удивить и ради этого не становятся президентами и премьерами страны.
В нашей стране. Дороги, зачастую ведут к коррупции, а не в Википедию.
Реформа. Вам нужна одна абсолютно конкретная реформа.
Медицина. Могла и должна была бы стать вашим настоящим большим успехом.
Реформа, которая сможет изменить к лучшему течение жизни конкретной отрасли и конкретных людей, – пациентов и врачей.
Увидел. Сказал.
В ответ.
Он назвал отъезд украинских врачей из Украины не патриотичным шагом и с гордостью сообщил, что украинский врач теперь будет получать от 9 500 гривень в месяц.
К сожалению, он так ничего и не понял...
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