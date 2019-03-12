Реформы и коррупция: кто кого съест

Есть два прямо противоположных и ошибочных мнения.

Первое: что нельзя делать структурные реформы, пока коррупция не побеждена. И второе: что нельзя бороться с коррупцией, пока не проведены структурные реформы

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В первом заложено представление, что нельзя делать реформы, пока есть коррупция. То есть, пока мы не посадили всех коррупционеров, никаких тебе рынков земли и приватизации, а также дерегуляции. И это абсолютно неверно.

Во-первых, просто представьте себе, что было бы сейчас на рынке недвижимости, если бы там не создали простые понятные рыночные правила в середине 90-х. Не было бы ни бурного роста строительства, ни роста цен в десять или больше раз. И даже несмотря на коррупцию, даже несмотря на отсутствие верховенства права, рыночные механизмы там работают. Система отстраивается. И в конечном счете делает богаче всех, кто живет в стране.

Во-вторых, тяга общества к борьбе с коррупцией, требование бороться с ней и внимание к нечистым на руку чиновникам прямо пропорционально уровню благосостояния общества. Чем богаче общество, чем более развита экономика, тем больше шансов побороть (минимизировать) коррупцию. Очевидно, что любая реформа, - что рынок земли, что дерегуляция, что правильно проведенная приватизация, - приводят к росту благосостояния общества. А значит, повышает шансы успех в борьбе с коррупцией.

А если ждать наступления верховенства права и не делать реформы до этого, то верховенство права просто никогда не наступит. Потому что оно не наступает по команде власти. Власти и так хорошо. Установления верховенства права должно требовать общество. А общество начинает думать о том, чтобы потребовать справедливости и борьбы с коррупцией, только тогда, когда удовлетворяет базовую потребность - безопасность и "покушать".

Второе мнение сводится к тому, что не нужно создавать антикоррупционную инфраструктуру, все равно они все "скурвятся", давайте просто реформировать экономику и коррупция испариться сама по себе. И это тоже неправильно. Не испариться. Потому что повышение рисков для коррупционеров необходимо. И именно это, - повышение рисков, - является главным результатом усилий условного Запада, кредиторов, нацеленных на выстраивание антикоррупционной инфраструктуры. Хорошо, когда реформа газового сектора убирает пространство для схем. Но одновременно с этим именно работа НАБУ выгнала из страны Онищенко, позволив вздохнуть полной грудью Укргазвидобуванню. Если у чиновников не будет страха, они не будут ограничивать свои аппетиты. Поэтому хорошо, что из системы бегут судьи, которые боятся прозрачности. Электронные декларации действительно пока никого не посадили, но заставили тысячи людей уволится из системы. И это были те люди, которых никому не жалко.

Да, трудно требовать чистоты от любого ведомства в абсолютно коррумпированной стране. Трудно, но необходимо. Но если все общество пронизано коррупцией, то и патрульные начинают "просить на кофе" и, как оказывается, детективы НАБУ тоже не чужды приработка. Но систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. И если НАБУ прореагирует здраво, покажет нетерпимость к коррупции в своих рядах (и даже не важно сейчас - виноват Углава или нет, потому что для общества он уже виноват), то у Бюро будет шанс. Если нет – то очевидно, что Бюро будет деградировать. Но даже такое НАБУ, даже НАБУ без антикоррупционного суда и с Холодницким в САП уже сделало больше, чем прокуратура за 20 лет. Насиров, Мартыненко, Труханов, Розенблат. Эти люди являются частью нынешней власти (это важно, потому что сажать друзей "попередников" все умеют) и попали на скамью подсудимых именно благодаря НАБУ и выстраиванию антикоррупционной вертикали. И эта работа, это давление кредиторов, уже не прошло зря.

Больше всего коррупционеры хотят вселить уверенность в общество, что с ними бороться не надо. Начинают каким-то образом придумывать легенды про "сталинские тройки". И прочий бред. Вопрос лишь в том, готово ли украинское общество решить, что коррупционеры правы и с ними не надо бороться. Если да, то украинское общество заслуживает то, что имеет. Раковую опухоль, которая делает нас всех беднее. Но это не значит, что не надо сокращать кормовую базу коррупционеров. Ибо любая реформа, будь то ProZorro или рынок земли, сокращает кормовую базу для коррупционеров. И увеличивает достаток общества. И важно и то, и другое. Одновременно. Не пугая коррупционеров вы не сможете уменьшить их кормовую базу. Не сокращая кормовую базу и не увеличивая достаток общества вы не получите запрос от того же общества побороть коррупцию, не создадите достаточное количество людей, для которых это будет важно. Рост должен быть естественным. И как ребенку надо ходить в школу, читать книги и одновременно заниматься спортом, так и стране нужно лечить оба недуга. И декомунизировать экономику, и бороться с коррупцией.

(Источник - блог автора)